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Шовковский объявил о завершении карьеры

Источник:  ФК «Динамо» (Киев)Комментарии

Голкипер киевского «Динамо» Александр Шовковский принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

Отмечается, что 41-летний игрок заявил об этом своим партнерам по команде после окончания матча 17-го тура УПЛ с донецким «Шахтером» (3:4). 

«Все имеет свое начало и свой конец. Подошла к завершению и моя более чем 20-летняя карьера игрока. Все эти годы я был счастлив защищать цвета клуба «Динамо» Киев. В моей карьере были как победы, так и поражения, как триумфы, так и неудачи. Я был счастлив здесь все эти годы, но сейчас принял решение завершить карьеру. Настало время сказать спасибо клубу и болельщикам!», – цитирует Шовковского официальный сайт «Динамо».

Напомним, голкипер выступал за основную команду киевского «Динамо» с 1993 года. За 23 года футболист выиграл вместе с клубом чемпионат (14 раз), Кубок (11), а также Суперкубок Украины (6). Также Александр становился обладателем Кубка чемпионов Содружества (4 раза). За национальную сборную Шовковский провел 92 матча.

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