Евгений Трефилов: Чемпионат Европы открыл очень много наших проблем

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов оценил выступление национальной команды на чемпионате Европы в Швеции.

– Очень жаль, что мы приехали на чемпионат Европы потренироваться. Нужно выигрывать, а не тренироваться. Чемпионат Европы открыл очень много наших проблем. Попытаемся их решить. Времени очень мало, практически нет его. Надеюсь, что новые игроки в дальнейшем сыграют получше. Нужно, чтобы игроки играли поувереннее, – передает слова Трефилова «Р-Спорт».

Напомним, что во вторник Россия сыграла вничью с Данией (26:26) на чемпионате Европы в Швеции и лишилась шансов на выход в полуфинал. Сегодня россиянки сыграли вничью с Венгрией (26:26).