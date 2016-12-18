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Владислав Третьяк: Несмотря на политические разногласия в мире, у нас единая хоккейная семья

Максим Кравченко, Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк на Международном хоккейном форуме дал интервью обозревателю «Советского спорта». Он сказал, что политические разногласия в мире не влияют на единство хоккейной семьи.

«Вы сами видите, что несмотря на всякие политические разногласия в мире, у нас единая хоккейная семья. Мы с вами провели чемпионат мира в Москве. Мы готовимся провести в Челябинске чемпионат мира для ребят до 18 лет. Хотим получить чемпионат мира в Новосибирске в 2022 или 2023 году.

К нам приехал президент Международной федерации Рене Фазель, члены Совета ИИХФ. Очень много именитых людей, специалистов, которые с нами на форуме в Москве. Мы решаем вопросы и делимся опытом, как развивать хоккей. Что сделано, что предстоит сделать.

Но главное – продвижение нашего вида спорта. Чтобы в хоккей играли не только в Европе и Северной Америке, но и в Азии, где живет половина населения земного шара. Для нас это в международном плане очень важный регион», - сказал Третьяк.

Полную версию интервью Владислава Третьяка читайте здесь.


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