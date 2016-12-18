Владислав Третьяк: Несмотря на политические разногласия в мире, у нас единая хоккейная семья
Президент Федерации хоккея России Владислав
Третьяк на Международном хоккейном форуме дал интервью обозревателю «Советского
спорта». Он сказал, что политические разногласия в мире не влияют на единство
хоккейной семьи.
«Вы сами видите, что несмотря на всякие политические разногласия в
мире, у нас единая хоккейная семья. Мы с вами провели чемпионат мира в Москве.
Мы готовимся провести в Челябинске чемпионат мира для ребят до 18 лет. Хотим
получить чемпионат мира в Новосибирске в 2022 или 2023 году.
К нам приехал президент Международной федерации Рене Фазель, члены
Совета ИИХФ. Очень много именитых людей, специалистов, которые с нами на форуме
в Москве. Мы решаем вопросы и делимся опытом, как развивать хоккей. Что
сделано, что предстоит сделать.
Но главное – продвижение нашего вида спорта. Чтобы в хоккей играли
не только в Европе и Северной Америке, но и в Азии, где живет половина
населения земного шара. Для нас это в международном плане очень важный регион»,
- сказал Третьяк.
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