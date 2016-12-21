Матчем «Урала» и «Терека» занялся отдел по борьбе с экономическими преступлениями

В редакцию «Советского спорта» поступил ответ Генпрокуратуры России относительно матча «Урал» – «Терек» (1:4), который вызвал широкий резонанс из-за большого количества ставок на победу гостей.

В письме подтверждается, что 7 ноября в Генпрокуратуру поступило письмо учредителя одной из юридических компаний Романа Лалаяна о сложившейся ситуации вокруг матча «Урал» – Терек». Оно, как отмечается, направлено в МВД «для рассмотрения и информирования заявителя о результатах».

Корреспондент «Советского спорта» связался с Романом Лалаяном, чтобы узнать, как продвигается следствие.

- По моей информации, дело находится в отделе по борьбе с экономическими преступлениями – ОБЭП, - говорит Лалаян. - Насколько знаю, ответ РФС на запрос, который делали сотрудники правоохранительных органов, их не устроил. И они запросили новую информацию. Рассчитываю получить ответ от МВД в январе, а после этого приму решение, куда идти дальше.

Ранее Лалаян объяснял, почему обратился в правоохранительные органы по поводу матча «Урала» и «Терека»: «Нашими клиентами являются потребители букмекерского рынка. Поступает огромное количество просьб помочь взыскать средства. Но букмекеры часто отказывают в выплате, ссылаясь на то, что матч является договорным».

Так, например, «Советский спорт» уже писал, что одна из казахстанских букмекерских контор отказывается платить выигрыш за ставку на матч «Урала» с «Тереком».