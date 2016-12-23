Андерс Бессеберг: Перенос этапа Кубка мира из Тюмени – решение IBU
Президент IBU Андерс Бессеберг заявил,
что этап Кубка мира по биатлону был перенесен из Тюмени решением организации.
«Да, это было решение IBU, решение, принятое организацией»,
- цитирует Бессеберга «Р-Спорт».
Ранее сообщалось, что Союз биатлонистов России
сам отказался от
проведения юношеского чемпионата мира, который должен был пройти в Острове, а
также восьмого этапа Кубка мира, запланированного в Тюмени. Где именно пройдут
соревнования, будет сообщено дополнительно.
Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга. Двое спортсменов, фамилии которых не были обнародованы, были отстранены от соревнований.