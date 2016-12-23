Андерс Бессеберг: Перенос этапа Кубка мира из Тюмени – решение IBU

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Началась процедура возврата денег за билеты на этап Кубка мира в Тюмени Тем, кто купил билеты на этап Кубка мира по биатлону, которой должен был пройти в Тюмени, начали возвращать деньги. Об этом сообщает сайт Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Тюменской области.

Президент Федерации биатлона Норвегии: Было бы неправильно проводить чемпионат мира в России. Обсудим это на следующем конгрессе Президент Федерации биатлона Норвегии Эрленд Слоквик считает необходимым перенести чемпионат мира-2021 из России. Напомним, что турнир планировалось провести в Тюмени.

Кравцов улетел на переговоры с IBU по поводу компенсации за перенос этапа Кубка мира из Тюмени Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко сообщил, что президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов улетел на переговоры с Международным союзом биатлонистов (IBU) по поводу компенсации за перенос этапа Кубка мира из Тюмени.

Сергей Семенов: На месте Алма-Аты я бы подал заявку на этап, перенесенный из Тюмени Украинский биатлонист Сергей Семенов прокомментировал перенос из Тюмени этапа Кубка мира по биатлону. Он считает, что соревнования может принять Казахстан.

На этап Кубка мира в Тюмени было продано 20 тысяч билетов Глава департамента по спорту Тюменской области Дмитрий Грамотин сообщил, что на этап Кубка мира в Тюмени было продано около 20 тысяч билетов.

Дмитрий Васильев: Взялись за биатлон, но главная цель – ЧМ по футболу Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев – о решениях исполкома Международного союза биатлонистов (IBU).

Анна Богалий: В Тюмени не будет Кубка мира? Значит, мы это заслужили Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий – о переносе этапа Кубка мира и юниорского чемпионата мира из России.

Симон Фуркад: Вместо нарушителей они наказали фанатов... Хороши санкции! Французский биатлонист Симон Фуркад прокомментировал решение IBU о санкциях в отношении россиян, подозреваемых в применении запрещенных препаратов.

Александр Тихонов: Бессеберг показал, что он наш человек Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал решение IBU в отношении российских биатлонистов, подозреваемых в применении допинга.

31=2+29 – все, что мы узнали от IBU. Колонка Евгения Дзичковского Обозреватель «Советского спорта» – о вердикте IBU и его последствиях для российского биатлона.

15 дней WADA. Как расследование Макларена привело к отмене турниров в России Два российских биатлониста будут отстранены от соревнований, а Россия потеряла финальный этап Кубка мира и юниорский чемпионат мира.

Виталий Мутко: Главное, что наши спортсмены продолжат выступать на Кубке мира Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко прокомментировал решение международного союза биатлонистов (IBU) о проведении специального расследования в отношении СБР и 29 биатлонистов.

Павел Колобков: Решение о переносе этапа Кубка мира из Тюмени необоснованно Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение о переносе этапа Кубка мира по биатлону из Тюмени в 2017 году.

СБР рассчитывает на скорейшее и тщательнейшее разбирательство со стороны IBU Союз биатлонистов России (СБР) выступил с открытым заявлением по итогам внеочередного исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), состоявшегося сегодня в Мюнхене.

Анна Богалий: Наказание IBU – справедливо, нужно бороться с допингом и не позориться на весь мир Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий – о переносе этапа Кубка мира из Тюмени.

Андрес Бессеберг: Отказ от соревнований в Тюмени – первый важный шаг со стороны СБР Президент IBU Андерс Бессеберг после заседание исполкома Международного союза биатлонистов, которое было посвящено проблеме допинга в российском спорте, прокомментировал решение СБР отказаться от проведения этапа Кубка мира в Тюмени.

СБР отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени в 2017 году Союз биатлонистов России (СБР) отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, сообщается в пресс-релизе Международного союза биатлонистов (IBU).

Анатолий Алябьев: Нас могут лишить этапа Кубка мира, да и чемпионата 2021 года тоже Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев поделился ожиданиями от результатов заседания международного биатлонного союза.

«Да кто в эту Тюмень поедет?!» Почему нарастает бойкот Сегодня Международный союз биатлонистов (IBU) примет решение в отношении России, по поводу возможного наказания наших биатлонистов.