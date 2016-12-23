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Рене Фазель: Непонятно, почему перепроверяют допинг-пробы только российских спортсменов

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазельь не понимает, почему Международный олимпийский комитет будет перепроверять допинг-пробы только российских спортсменов с ОИ-2010 и ОИ-2012. 

 - Что касается решения о перепроверке допинг-проб с Олимпиад в Лондоне и Ванкувере – это решение МОК, все, что можно сделать в этой ситуации – принять его. Нам абсолютно точно необходимо бороться с допингом. Но с другой стороны, не понимаю: почему под это попадают только русские спортсмены? Если мы предпринимаем такие шаги, нам нужно, чтобы они распространялись и на другие страны. Поэтому мишенью не должны становиться только российские спортсмены», - сказал Фазель.

Ранее стало известно, что Международный Олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарное дело в отношении 28 российских спортсменов. Речь идет об участниках зимней Олимпиады-2014 в Сочи.

В отношении этих спортсменов есть подозрения в манипуляции с допинг-пробами. Их пробы будут отправлены на дополнительный анализ в антидопинговую лабораторию в Лозанне. Они будут проверены не только на запрещенные препараты, но и на возможные манипуляции.  

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