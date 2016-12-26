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Александр Бубнов: Эменике и Адриано в «Спартаке» - это уже перебор

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился своим мнением о последних трансферных слухах вокруг московского «Спартака»

- Луис Адриано и Зе Луиш - одноплановые игроки. И потенциальный новичок Эменике такой же. Это уже перебор. Каррера в первую очередь рассчитывает на легионеров. Сейчас футбол стал таким, что требуется ротация состава. А для этого необходимо иметь как минимум по два игрока на состав. Каррера хорошо знает Адриано. Не думаю, что для него он будет предлагать новую роль. Кто будет лучше готов, тот и будет играть. Не стоит и исключать, что Зе Луиш будет играть в атаке в паре с Адриано. Такие нападающие имеют большое значение, когда играешь с аутсайдером, который закрывается в обороне. И тот и другой отлично играют головой, - передает слова Бубнова «Спорт FM».

Напомним, что турецкое издание Yeni Şafak сообщило о том, что нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике вернется в «Спартак», цвета которого он защищал с 2011 по 2013 гг. В нынешнем сезоне на счету Эменикетри гола и три голевые передачи в десяти матчах за «Фенербахче» в чемпионате Турции.

Ранее Webcalcio сообщило, что «Спартак» и «Милан» согласовали все условия сделки по переходу бразильского форварда Луиса Адриано.

Добавим, что Адриано сыграл за миланский клуб 36 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи. С 2007 по 2015 год форвард играл за донецкий «Шахтер», за который он забил 128 мячей и отдал 41 результативную передачу в 265 встречах. 

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