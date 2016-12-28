Галлиани успешно провел переговоры с агентом Луиса Адриано о переходе в «Спартак»

Как сообщает Sport Mediaset, вице-президент «Милана» Адриано Галлиани провел встречу с агентом нападающего Луиса Адриано.



По информации источника, стороны обсуждали возможный трансфер бразильца в московский «Спартак». Отмечается, что процесс о переходе Адриано в российский клуб близок к успешному завершению.



Также сообщается, что сделка может быть оформлена в ближайшее время.



Ранее сообщалось, что бразильский нападающий заключит контракт с российским клубом, рассчитанный на 3,5 года, согласно которому его зарплата составит 4,5 миллиона евро в год.



За миланский клуб Луис Адриано сыграл 36 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи, а с 2007 по 2015 год форвард выступал за донецкий «Шахтер».



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