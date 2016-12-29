Агент: Думаю, переговоры по переходу Луиса Адриано в «Спартак» завершатся на следующей неделе

Футбольный агент Жилмар Велоз, чьим клиентом является нападающий «Милана» Луис Адриано, сообщил, что переговоры по переходу форварда в московский «Спартак» могут завершиться уже на следующей неделе.

«Сегодняшняя встреча (с вице-президентом «Милана» Адриано Галлиани) прошла хорошо. Луис Адриано очень близок к переходу в «Спартак». Переговоры продолжаются, и, думаю, на следующей неделе они будут завершены», - приводит слова Велоза Tuttomercatoweb.

Ранее сообщалось, что бразильский нападающий заключит контракт с российским клубом, рассчитанный на 3,5 года, согласно которому его зарплата составит 4,5 миллиона евро в год.

За миланский клуб Луис Адриано сыграл 36 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи, а с 2007 по 2015 год форвард выступал за донецкий «Шахтер».

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