Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Трактор2 : 3 БТорпедо
Футбол  Наполи- : -Специя
Хоккей  Салават Юлаев5 : 3Спартак
Футбол  Атлетико- : -Лас-Пальмас
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Варди перейдет в «Спартак»?

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Джейми Варди
Джейми ВардиИсточник: Reuters

Источники «Советского спорта» утверждают, что «Спартак» активно ищет игрока атакующего плана в качестве замены Квинси Промесу, который может с высокой степенью вероятности уйти по окончании сезона.

С итальянского чемпионата фокус спартаковских селекционеров сместился на Англию. В частности, среди прочих в сферу интересов попал нападающий «Лестера» и сборной Англии Джейми Варди. В случае невыразительного результата «лис» по итогам сезона в АПЛ агенты игрока могут всерьез задуматься о смене клуба для их подопечного.

Таблица трансферов РФПЛ здесь

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» и «Црвена Звезда» проведут товарищеский матч в Белграде«Црвена Звезда» и московский «Спартак» проведут товарищеский матч. Об этом сообщает официальный сайт сербского клуба.Защитник «Ливерпуля» Сахо готов перейти в московский «Спартак»Защитник «Ливерпуля» и сборной Франции Мамаду Сахо может переехать в чемпионат России. Об этом сообщает издание le10sport.Луис Адриано вылетел в Москву и завтра пройдет медобследование в «Спартаке»Нападающий «Милана» Луис Адриано отправился в Москву. Ему предстоит завершить свой переход в «Спартак».Воспитанник «Анжи» приступил к тренировкам в испанском клубеРоссийский полузащитник Тамирлан Джамалутдинов приступил к тренировкам с основной командой «Химнастика». Об этом сообщает пресс-служба испанской команды.Филипп Будковский: Конечно, хотел бы попробовать свои силы в «Зените»Нападающий «Анжи» Филипп Будковский сказал, что начнет готовиться к сезону вместе с командой. Также он отметил, что не отказался бы от перехода в «Зенит».Агент Дедечко: После ухода из «СКА-Хабаровска» Денис желает покинуть РоссиюАгент бывшего полузащитника «СКА-Хабаровска» Дениса Дедечко Александр Панков сказал, что его клиент не планирует продолжать карьеру в России.Юрий Семин: «Локомотив» дал возможность некоторым игрокам найти себе новые клубыГлавный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин объяснил, почему некоторые игроки его команды не отправились на зимний сбор в Испанию.ЦСКА заинтересован в услугах полузащитника сборной ШвецииКак сообщает шведское издание Expressen, московский ЦСКА интересуется полузащитником «Эльфсборга» Виктором Клаессоном.«Анжи» просмотрит афганца Мухаммада и украинца АнтоноваНа первый сбор «Анжи» отправились два потенциальных новичка. Это полузащитник сборной Афганистана и «Спартака» из Нальчика Шариф Мухаммад и украинский форвард Алексей Антонов.Александр Бубнов: Трансфер Адриано в «Спартак» можно считать вполне удачнымФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о возможных зимних трансферах «Спартака».Молло перешел в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛМолло перешел в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Тренер Ромуло: Удачи в новом клубеТренер полузащитника «Спартака» Ромуло Клеожонес Сеаренсе объявил о том, что игрок скоро присоединится к новой команде.«Славия» расстанется с Сердеровым и продаст его в зарубежный клубФорвард софийской «Славии» Середер Сердеров покинет команду. Об этом сообщает официальный сайт болгарского клуба.В «Спартаке» будет новый защитник?В «Спартаке» будет новый защитник?«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.Болельщики «Спартака» признали гол Глушакова в ворота «Амкара» лучшим в 2016 годуГол полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова на последних секундах матча с «Амкаром» 20 ноября признан болельщиками самым красивым в 2016 году.Лучший бомбардир «Тосно» интересен ряду клубов второй восьмерки РФПЛЛучший бомбардир «Тосно» Антон Заболотный интересен нескольким командам из второй восьмерки премьер-лиги.Оланаре может вернуться в ЦСКААгент нигерийского нападающего Аарона Оланаре Атта Анеке сообщил, что футболист может вернуться в ЦСКА.Денис Глушаков: Приятно, что меня помнят болельщики иркутского футбола! (фото)Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков поблагодарил болельщиков за подарок, полученный в перед Новым годом.«Ростов»: У Нобоа много предложений от топ-клубов РФПЛ, понимаем его желание поиграть в другой командеЧлен совета директоров «Ростова» Али Узденов сообщил, что полузащитник донской команды Кристиан Нобоа планирует покинуть российский клуб.«Ливерпуль» и «Валенсия» ведут борьбу за нападающего «ПСЖ» ХесеНападающий «ПСЖ» Хесе Родригес близок уходу из французского клуба. Об этом сообщает издание Plaza Deportiva.
Главные новости
Футбол
Варди перейдет в «Спартак»?
Хоккей
В Матче всех звезд НХЛ примут участие пять российских игроков
Ралли
Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Сотников вышел в лидеры «Дакара»
Футбол
Луис Адриано вылетел в Москву и завтра пройдет медобследование в «Спартаке»
Футбол
Защитник «Ливерпуля» Сахо готов перейти в московский «Спартак»
Футбол
Джанни Инфантино: Нет сомнений, что «Зенит-Арена» будет готова к Кубку конфедераций
Футбол
Испанская Ла Лига оспорит в суде увеличение количества команд на чемпионате мира
Футбол
«Спартак» и «Црвена Звезда» проведут товарищеский матч в Белграде
Футбол
Бадштубер перешел из «Баварии» в «Шальке» на правах аренды
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Спартак», Капризов сделал дубль
все новости
Лестер Сити
Лестер Ситикалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Джейми Варди
Джейми Вардивсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы