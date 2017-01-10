Варди перейдет в «Спартак»?
Джейми ВардиИсточник: Reuters
Источники «Советского спорта» утверждают, что «Спартак» активно ищет игрока атакующего плана в качестве замены Квинси Промесу, который может с высокой степенью вероятности уйти по окончании сезона.
С итальянского чемпионата фокус спартаковских селекционеров сместился на Англию. В частности, среди прочих в сферу интересов попал нападающий «Лестера» и сборной Англии Джейми Варди. В случае невыразительного результата «лис» по итогам сезона в АПЛ агенты игрока могут всерьез задуматься о смене клуба для их подопечного.
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