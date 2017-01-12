Игорь Беланов: Роналду по праву стал лучшим футболистом 2016 года

Бывший форвард киевского «Динамо», обладатель «Золотого мяча» 1986 года Игорь Беланов считает, что нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду заслужил звание лучшего игрока 2016 года.

«3 декабря на «Камп Ноу» был на «Эль-Классико», наблюдал его игру и многих других претендентов на звание «Лучшего игрока». Ведь большинство номинантов 2016 играют всего лишь за две команды – «Барселона» и «Реал».

Не зря матчи между этими командами называют «неформальным» финалом чемпионата миру по футболу. В конце матча у Криштиану была возможность отметиться голом, но удача улыбнулась Серхио Рамосу, а матч закончился ничьей.

Роналду по праву заслужил звание «Лучший футболист 2016» года. Благодаря ему, сборная Португалии выиграла чемпионат Европы 2016, отдавая должное, конечно, что фортуна в том финале вернула португальцам должок за финал-2004 против команды Греции.

Криштиану действительно уникальный и очень талантливый футболист. Обладает фантастической скоростью, великолепным дриблингом и огромной работоспособностью на поле. За получением таких наград стоят годы тренировок, слезы и нервы родителей, переживания тренеров, отсутствие детства и юности у футболистов. Я все это проходил перед тем как получить «Золотой мяч» 30 лет тому назад», - цитирует Беланова «Динамо Киев от Шурика».

Напомним, Криштиану Роналду был признан лучшим футболистом мира 2016 года по версии ФИФА.