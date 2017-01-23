Полузащитник тульского «Арсенала» Фримпонг может продолжить карьеру в Швеции

Полузащитник тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг попал в сферу интересов шведского клуба «АФК Юнайтед» из города Эскильстуна, сообщает aftonbladet.se.

По информации источника, шведы хотели бы арендовать 25-летнего ганского футболиста на полгода. Ранее стало известно, что Фримпонг проведет межсезонный тренировочный сбор с молодежной командой, потому что он сам себя отстранил от тренировок с основой.

В текущем сезоне полузащитник провел три матча за «Арсенал». Ранее футболист играл за такие клубы как «Уфа», «Барнсли», «Фулхэм», «Чарльтон», «Арсенал» (Лондон).

Добавим, что клуб «АФК Юнайтед» в следующем сезоне будет выступать в высшей лиге Швеции.