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Полузащитник тульского «Арсенала» Фримпонг может продолжить карьеру в Швеции

Источник:  AftonbladetКомментарии

Полузащитник тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг попал в сферу интересов шведского клуба «АФК Юнайтед» из города Эскильстуна, сообщает aftonbladet.se.

По информации источника, шведы хотели бы арендовать 25-летнего ганского футболиста на полгода. Ранее стало известно, что Фримпонг проведет межсезонный тренировочный сбор с молодежной командой, потому что он сам себя отстранил от тренировок с основой. 

В текущем сезоне полузащитник провел три матча за «Арсенал». Ранее футболист играл за такие клубы как «Уфа», «Барнсли», «Фулхэм», «Чарльтон», «Арсенал» (Лондон).  

Добавим, что клуб «АФК Юнайтед» в следующем сезоне будет выступать в высшей лиге Швеции.  

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