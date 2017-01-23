Дзюбу ждут в Китае?
Несколько китайских футбольных клубов заинтересованы в приобретении нападающего сборной России.
По информации источников «Советского спорта» как минимум два китайских клуба проявляют активный интерес к нападающему сборной России и питерского «Зенита» Артему Дзюбе.
Учитывая долгосрочный действующий контракт игрока с «Зенитом» и его зарплату в городе на Неве, а также дефицит фактурных забивных нападающих, готовых отправиться покорять Китай, сине-бело-голубы
Напомним, что ранее один из китайских клубов уже выступал с предложением контракта другому российскому нападающему, лучшему бомбардиру прошлого сезона, Федору Смолову.
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