Дзюбу ждут в Китае?

Несколько китайских футбольных клубов заинтересованы в приобретении нападающего сборной России.

По информации источников «Советского спорта» как минимум два китайских клуба проявляют активный интерес к нападающему сборной России и питерского «Зенита» Артему Дзюбе.

Учитывая долгосрочный действующий контракт игрока с «Зенитом» и его зарплату в городе на Неве, а также дефицит фактурных забивных нападающих, готовых отправиться покорять Китай, сине-бело-голубы е могут рассчитывать на многомиллионную сделку, а сам футболист – на самый крупный контракт в истории российского футбола.

Напомним, что ранее один из китайских клубов уже выступал с предложением контракта другому российскому нападающему, лучшему бомбардиру прошлого сезона, Федору Смолову.