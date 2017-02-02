Руни может покинуть «Юнайтед» из-за конфликта с Моуринью

Как сообщает Manchester Evening News, капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни раздумывает над сменой клубной прописки.

Отмечается, что у игрока сборной Англии конфликт с главным тренером «красных дьяволов» Жозе Моуринью. По информации источника, сейчас у футболиста есть предложения из Китая и США. В частности, клуб из Азии «Пекин Гоань» предложил Руни контракт с зарплатой в 32 млн евро.

Напомним, полузащитник выступает за «Юнайтед» с 2004 года. В нынешнем сезоне 31-летний англичанин провел во всех турнирах 29 матчей, забил 5 голов и отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает Руни в 30 млн евро, а его контракт с «МЮ» рассчитан до 2019 года.

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