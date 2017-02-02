Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина- : -Корне
Футбол  ЦСКА- : -Виктория
Баскетбол  Фенербахче- : -ЦСКА
Хоккей  Сибирь- : -Адмирал
Баскетбол  УНИКС- : -Олимпиакос
Футбол  Камерун- : -Гана
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Я знаю, кто мне нужен». Моуринью рассказал о планах на лето

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Жозе Моуринью
Жозе МоуриньюИсточник: Reuters

Накануне главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился своими планами по усилению состава.

– Сейчас нет смысла говорить о летних трансферах, – говорит специалист, – впереди у нас много матчей. Но могу заверить вас, что список уже готов. Я знаю, кто мне нужен. Может ли «Юнайтед» пригласить тех, кого я хочу? Не могу сказать, но я всегда стараюсь оставаться реалистичным», – сказал Моуринью.

«Советский спорт» предлагает список потенциальных новичков английского клуба, за которыми, по сообщениям прессы, лично следил португальский специалист.

Одним из первых, кто оказался на прицеле Моуринью – шведский защитник «Бенфики» Виктор Линделёф. Он уже успел заявить о себе, как об одном из самых перспективных молодых игроков Европы.

Интересно, что Линделёфа ждали в «Юнайтед» уже этой зимой, но игрок решил остаться в чемпионате Португалии. То ли швед посчитал нужным продлить контракт, чтобы клуб сумел заработать на его трансфере, то ли взять время, чтобы подумать о целесообразности переезда в Англию.

Почему?

На него претендует и туринский «Ювентус». «А может в Серии А будет лучше?», – подумал Виктор…

Интересно, с каким подходом к этому игроку решил подобраться Моуринью. Португалец, по сообщениям прессы, задействовал в переговорах Златана Ибрагимовича, который лично обсуждал с Виктором его переезд на «Олд Траффорд». Убедил или не убедил Ибрагимович своего молодого партнера по сборной – узнаем летом. 

Следующий, кто должен усилить «Манчестер» – португалец Бернарду Силва из «Монако».

Эден Азар: У «Юнайтед» отличный тренер, в этом сезоне они займут второе или третье место

Этому игроку сейчас 22 года, но он уже является лидером своей команды. На данный момент в его активе 32 матча, 8 голов и 7 голевых передач.

Здесь стоит отметить, что когда Жозе только-только пришел в «Манчестер», он сразу заявил, что в его команде не будет португальских футболистов. Моуринью передумал?

Жозе Моуринью: Мы можем вернуться в Лигу чемпионов, выиграв Лигу Европы, «МЮ» это по силам

Единственное, что смущает – сумма, которую по сообщениям прессы предложил «МЮ». Оказывается, английский клуб готов выложить за Силву 70 млн фунтов.

Он, как считает Моуринью, призван выполнять функции плеймейкера. Жозе подобрал Силву под игру с одним из самых успешных форвардов Европы...

О ком идет речь?

Антуан Гризманн, который в 2016 году пережил провал в финале Лиги чемпионов и Евро-2016, станет игроком «Юнайтед» грядущим летом. Об этом пишут СМИ, а его переезд на «Олд Траффорд» уже во всю обсуждают Тьерри Анри и Стивен Джеррард.

Джеррард объяснил, почему Гризманн не перешел в «Юнайтед» этой зимой

Тьерри Анри: Для «МЮ» будет здорово, если Гризманн переедет на «Олд Траффорд»

Наверняка, им обоим очень обидно, что такой игрок, как Гризманн будет играть под дудочку всеми ненавистного Моуринью. Но, судя по всему, от этого уже никуда не деться!

Антуан очень близко общается с полузащитником «Юнайтед» и сборной Франции Полем Погба, который испытывает к своему соотечественнику такие же теплые чувства. Недавно он сказал следующее:

«Он очень близкий мне человек. У меня всегда счастливые дни, когда я рядом с Гризу. Он мой брат, мы всегда вместе», – поделился чувствами Погба.

Как бы смешно это не звучало, но именно отношения с самым дорогим полузащитником мира могут сыграть решающую роль в трансфере звездного нападающего «Атлетико», за которым ранее охотился мадридский «Реал».

Кстати, если верить слухам, как только «сливочные» начали интересоваться Гризманном, «матрасники» прописали сумму отступных в размере 100 млн евро. Может, только для «Реала»? Для «Юнайтед», как сообщает пресса, переезд француза может обойтись в 86 млн фунтов.

Итого: 3 игрока в каждую линию. Единственное, что пока остается под вопросом – будущее Давида Де Хеа, который до сих пор вызывает интерес со стороны все того же «Реала».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Жозе Моуринью – журналисту : Если вы не разбираетесь в футболе – не берите в руки микрофонГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после ничейного матча 23-го тура АПЛ с «Халл Сити» (0:0) остался недоволен работой журналиста BBC, которой спросил его о том, что он думает о работе главного арбитра.Иванович перешел в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛИванович перешел в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Манчестер Юнайтед» предложил Гризманну зарплату 18 млн евро в годГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью планирует усилить линию атаки.Шарапова в «Вечернем Урганте», Миранчук покидает «Локомотив», Овечкин и Кузнецов забивают Бостону»«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра четверга.Марку Силва: «Халл» заслужил очко в матче с «Манчестер Юнайтед»Главный тренер «Халл Сити» Марку Силва подвел итоги матча 23-го тура премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:0) на «Олд Траффорд».Златан Ибрагимович: Некоторые сэйвы Якупович делал на камеруФорвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович прокомментировал матч 23-го тура премьер-лиги с «Халл Сити» (0:0) на стадионе «Олд Траффорд» и высказался об игре голкипера «тигров» Элдина Якуповича.Жозе Моуринью: Я не критикую игру «Халл Сити», они борются за выживаниеГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал ничью с «Халл Сити» (0:0) в матче 23-го тура премьер-лиги на «Олд Траффорд».«Манчестер Юнайтед» не смог обыграл «Халл Сити»«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Халл Сити» (0:0) в матче 23-го тура премьер-лиги на стадионе «Олд Траффорд».«Барселона» победила «Атлетико» в первом матче полуфинала Кубка Испании«Барселона» одержала победу над «Атлетико» (2:1) в первом матче ½ финала Кубка Испании на стадионе «Висенте Кальдерон» в Мадриде.Илья Геркус: Алексей Миранчук хочет покинуть «Локомотив», это его выборПолузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук принял решение покинуть столичный клуб. Об этом сообщил президент красно-зеленых Илья Геркус.«Интер» не продал «Челси» Кандреву за 30 миллионов евро«Интер» отклонил предложение «Челси» о покупке полузащитника Антонио Кандревы за 30 миллионов евро, сообщает Gazzetta dello Sport.«Ювентус» поборется с «Манчестер Юнайтед» за нападающего «Лацио» Кейта«Ювентус» летом попытается приобрести у «Лацио» нападающего Бальде Диао Кейта, сообщает Calciomercato.Эден Азар: У «Юнайтед» отличный тренер, в этом сезоне они займут второе или третье местоПолузащитник «Челси» Эден Азар назвал главных конкурентов лондонского клуба в борьбе за чемпионский титул.Моуринью сообщил, что определился со списком летних трансферовГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью порассуждал на тему летнего трансферного окна, а также рассказал, что однажды один из спортивных директоров предложил ему приобрести голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона.Аренда Зозули в «Райо Вальекано» отмененаКак сообщает испанское издание La Voz de Galicia, болельщики мадридского клуба «Райо Вальекано» добились отмены трансфера нападающего «Бетиса» Романа Зозули.Президент «Баварии»: Прошлым летом «Юнайтед» предлагал за Мюллера 100 млн евроПрезидент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс высказался о ситуации нападающего Томаса Мюллера, а также рассказал об интересе к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед».«Зенит» может купить полузащитника «Кубани» Якубу«Зенит» в зимнее трансферное окно может приобрести полузащитника «Кубани» Дениса Якубу и отдать его в аренду «Крыльям Советов», сообщает Sportbox.Мората отказался от перехода в «Челси» и нацелился на место в основе «Реала»Главный тренер «Челси» Антонио Конте не оставляет попыток приобрести форварда мадридского «Реала» Альваро Морату.Жозе Моуринью: Мы можем вернуться в Лигу чемпионов, выиграв Лигу Европы, «МЮ» это по силамГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что его подопечные имеют хорошую возможность вернуться в Лигу чемпионов.Агент Доннаруммы: Нам нужно время, чтобы все обдумать и сделать правильный выборФутбольный агент Мино Райола, представляющий интересы голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, похвалил своего клиента, а также ответил на вопрос о его будущем.
Главные новости
Футбол
Шарапова в «Вечернем Урганте», Миранчук покидает «Локомотив», Овечкин и Кузнецов забивают Бостону»
Футбол
Жозе Моуринью – журналисту : Если вы не разбираетесь в футболе – не берите в руки микрофон
MMA
Расул Мирзаев: Надеюсь, что смогу выйти на ринг в июне
Футбол
Хосеп Гвардиола: Конте не должен волноваться, у его команды отрыв в девять очков
Биатлон
Йоханнес Бе: Я бы не хотел видеть Логинова на стартах
Бокс
Допинг-проба «Б» Поветкина дала положительный результат
Футбол
Илья Кутепов: Новички «Спартака» хорошо влились в команду
Футбол
День в истории. Игорю Шалимову - 48!
Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложил Гризманну зарплату 18 млн евро в год
Футбол
«Краснодар» не сможет выкупить Шишкина у «Локомотива» после окончания аренды
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Бернарду Силва
Бернарду Силвавсе новости
Антуан Гризманн
Антуан Гризманнвсе новости
Виктор Линделёф
Виктор Линделёфвсе новости
Жозе Моуринью
Жозе Моуриньювсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы