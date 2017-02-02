«Я знаю, кто мне нужен». Моуринью рассказал о планах на лето

Жозе Моуринью Источник: Reuters

Накануне главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился своими планами по усилению состава.



– Сейчас нет смысла говорить о летних трансферах, – говорит специалист, – впереди у нас много матчей. Но могу заверить вас, что список уже готов. Я знаю, кто мне нужен. Может ли «Юнайтед» пригласить тех, кого я хочу? Не могу сказать, но я всегда стараюсь оставаться реалистичным», – сказал Моуринью.

«Советский спорт» предлагает список потенциальных новичков английского клуба, за которыми, по сообщениям прессы, лично следил португальский специалист.

Одним из первых, кто оказался на прицеле Моуринью – шведский защитник «Бенфики» Виктор Линделёф. Он уже успел заявить о себе, как об одном из самых перспективных молодых игроков Европы.

Интересно, что Линделёфа ждали в «Юнайтед» уже этой зимой, но игрок решил остаться в чемпионате Португалии. То ли швед посчитал нужным продлить контракт, чтобы клуб сумел заработать на его трансфере, то ли взять время, чтобы подумать о целесообразности переезда в Англию.

Почему?

На него претендует и туринский «Ювентус». «А может в Серии А будет лучше?», – подумал Виктор…

Интересно, с каким подходом к этому игроку решил подобраться Моуринью. Португалец, по сообщениям прессы, задействовал в переговорах Златана Ибрагимовича, который лично обсуждал с Виктором его переезд на «Олд Траффорд». Убедил или не убедил Ибрагимович своего молодого партнера по сборной – узнаем летом.

Следующий, кто должен усилить «Манчестер» – португалец Бернарду Силва из «Монако».

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Этому игроку сейчас 22 года, но он уже является лидером своей команды. На данный момент в его активе 32 матча, 8 голов и 7 голевых передач.

Здесь стоит отметить, что когда Жозе только-только пришел в «Манчестер», он сразу заявил, что в его команде не будет португальских футболистов. Моуринью передумал?

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Единственное, что смущает – сумма, которую по сообщениям прессы предложил «МЮ». Оказывается, английский клуб готов выложить за Силву 70 млн фунтов.

Он, как считает Моуринью, призван выполнять функции плеймейкера. Жозе подобрал Силву под игру с одним из самых успешных форвардов Европы...

О ком идет речь?

Антуан Гризманн, который в 2016 году пережил провал в финале Лиги чемпионов и Евро-2016, станет игроком «Юнайтед» грядущим летом. Об этом пишут СМИ, а его переезд на «Олд Траффорд» уже во всю обсуждают Тьерри Анри и Стивен Джеррард.

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Наверняка, им обоим очень обидно, что такой игрок, как Гризманн будет играть под дудочку всеми ненавистного Моуринью. Но, судя по всему, от этого уже никуда не деться!

Антуан очень близко общается с полузащитником «Юнайтед» и сборной Франции Полем Погба, который испытывает к своему соотечественнику такие же теплые чувства. Недавно он сказал следующее:

«Он очень близкий мне человек. У меня всегда счастливые дни, когда я рядом с Гризу. Он мой брат, мы всегда вместе», – поделился чувствами Погба.

Как бы смешно это не звучало, но именно отношения с самым дорогим полузащитником мира могут сыграть решающую роль в трансфере звездного нападающего «Атлетико», за которым ранее охотился мадридский «Реал».

Кстати, если верить слухам, как только «сливочные» начали интересоваться Гризманном, «матрасники» прописали сумму отступных в размере 100 млн евро. Может, только для «Реала»? Для «Юнайтед», как сообщает пресса, переезд француза может обойтись в 86 млн фунтов.

Итого: 3 игрока в каждую линию. Единственное, что пока остается под вопросом – будущее Давида Де Хеа, который до сих пор вызывает интерес со стороны все того же «Реала».