«Спартак» может арендовать Миранчука до конца года

Одним из вариантов продолжения карьеры полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука является аренда в столичный «Спартак» сроком до конца 2017 года с последующим подписанием полноценного контракта с красно-белыми.

«Этот вариант будет одним из самых безболезненных для футболиста. Он получит игровую практику перед чемпионатом мира 2018 года, на который мечтает поехать со сборной России. «Локомотив» сможет сэкономить на зарплате игрока, который не будет выходить на поле и заработать на компенсации за аренду футболиста. Также Алексей останется в Москве – это самый приемлемый ход событий», - рассказал «Советскому спорту» источник, близкий к игроку.

Кроме того, по окончании аренды, когда Миранчук подпишет контракт с московским «Спартаком», «Локомотив» получит причитающиеся ему по регламенту Российского футбольного союза 1,4 миллиона евро в качестве компенсации за переход молодого воспитанника в клуб РФПЛ. Контракт игрока в «железнодорожниками» истекает в декабре 2017 года

Об остальных возможных вариантах продолжения карьеры 21-летнего полузащитника читайте в статье «Советского спорта»: Чем «Спартак» лучше ЦСКА и «Зенита»? Пять вариантов для Алексея Миранчука.

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