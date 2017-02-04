Рабочий погиб на строящемся к ЧМ-2018 стадионе

Подсобный рабочий погиб на стройке стадиона в Ростове-на-Дону. Как сообщили местные СМИ, трагедия произошла 2 февраля – молодого парня придавило металлической плитой.

По словам очевидцев, мужчина два часа пролежал без сознания. Скорая помощь приехала только к вечеру.

«Почему скорая едет два часа? Ведь вопрос был жизни и смерти. Почему не могут более ответственно относиться к этому? Парень еще молодой, зеленый, ничего не повидал в жизни», – рассказал один из знакомых погибшего.

Смертельные случаи довольно часты на строящихся стадионах в России. Об этом «Советский спорт» неоднократно сообщал. Большая часть трагических случаев была связана с печально известным стадионом в Санкт-Петербурге.