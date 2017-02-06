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«Балтика» ведет переговоры с Черевченко

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Пресс-атташе «Балтики» Сергей Кандалов сообщил, что ведет переговоры с тренером Игорем Черевченко.

- На данный момент происходит совещание руководства клуба и области, в котором участвует Черевченко. На данный момент это вся конкретная информация, - сообщил Кандалов. 

По информации ТАСС, в калининградском клубе может смениться руководство, если региону удастся положительно завершить переговоры с потенциально новым крупным спонсором для клуба, которые сейчас ведутся.

Ранее появилась новость, что бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в ближайшее время может занять аналогичный пост в калининградской «Балтике». 

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