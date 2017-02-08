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Президент Ла Лиги: Против 17 фанатов «Райо Вальекано», протестовавших против перехода Зозули, откроют уголовные дела

Источник:  Mundo DeportivoКомментарии

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал ситуацию с украинским форвардом Романом Зозулей. Он отметил, что против фанатов «Райо Вальекано» будут открыты уголовные дела.

«Ситуация (с Романом Зозулей) наносит вред имиджу испанского футбола и всей страны. Против 17 человек, который пришли на базу «Райо Вальекано» с плакатами с оскорблениями в адрес Зозули, в ближайшее время откроют уголовные дела. Но мы хотим найти и заказчиков этой акции,  не только исполнителей. Уверен, что у Зозули нет той идеологии, которую ему приписывают. Мы не должны поддаваться на давление», - цитирует Тебаса Mundo Deportivo.

Ранее стало известно, что игрок сборной Украины не сумел присоединиться к  «Райо Вальекано», в который он перешел на правах аренды. Причиной тому послужило поведение фанатов мадридского клуба, которые потребовали от руководства не подписывать футболиста, который, по их мнению, поддерживает нацистов, что не соответствует философии клуба. Так как он уже был заявлен за три клуба в текущем сезоне («Днепр», «Бетис» и «Райо Вальекано»), он может играть только за «Райо» до 30 июня 2017 года. «Бетис» сегодня заявил, что до этого срока Роман формально является игроком «Райо Вальекано».

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