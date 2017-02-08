Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Химки- : -Бавария
Баскетбол  Летувос Ритас- : -Зенит
Футбол  Боруссия- : -Герта
Футбол  Кротоне- : -Ювентус
Футбол  Болонья- : -Милан
Футбол  Марсель- : -Генгам
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Консул Украины в Германии будет требовать от «Баварии» извинений за баннеры в адрес Зозули

Источник:  FacebookКомментарии

Генеральный консул Украины в Мюнхене Вадим Костюк заявил, что будет требовать извинений от мюнхенской «Баварии». Поводом для этого стали баннеры болельщиков в адрес украинского нападающего Романа Зозули.

«Генеральное консульство Украины в Мюнхене осуждает проявления неуважения и безосновательных обвинений со стороны фанатов флагмана мирового футбола, как в адрес украинского игрока Романа Зозули, так и в адрес всех патриотов Украины, во время матча Кубка Германии «Бавария» – «Вольфсбург».

Мы адресуем правлению «Баварии» соответствующее письмо с требованием реакции и извинений от клуба. Особенно странно воспринимать такие действия на территории Баварии, учитывая исторические факты, которые связывают этот регион с зарождением и развитием одного из самых ужасных нацистских режимов мира. Футбол – это не место для проявлений ксенофобии и нетерпимости», – написал Костюк на своей странице в Facebook.

Напомним, во время матча 1/8 финала Кубка Германии между «Баварией» и «Вольфсбургом» (1:0), болельщики мюнхенского клуба на трибуне вывесили баннеры с надписями «Выгоняйте нацистов из футбола» и «Зозуля, убирайся». 

Таким образом немецкие болельщики поддержали фанатов «Райо Вальекано», которые ранее выступали против перехода украинского нападающего «Бетиса» Романа Зозули. По мнению болельщиков мадридской команды, футболист поддерживает взгляды неонацистов, что противоречит философии клуба.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Набиль Фекир: Из топ-чемпионатов предпочитаю испанский, но о переходе подумаю после окончания сезонаФорвард «Лиона» Набиль Фекир отметил, что он не против в будущем поиграть в Испании.«Реал» интересуется полузащитником «Наполи» ЗелинскиПолузащитник «Наполи» Петр Зелински привлек внимание мадридского «Реала». Об этом сообщают испанские СМИ.«РБ Лейпциг» продлил контракт с нападающим Форсбергом (фото)«РБ Лейпциг» подписал новое соглашение с нападающим Эмилем Форсбергом, рассчитанное до лета 2022 года, сообщает официальный твиттер немецкого клуба.Маскерано, скорее всего, не сыграет с «ПСЖ»Защитник/полузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано, вероятно, пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Об этом сообщают испанские СМИ.Президент Ла Лиги: Против 17 фанатов «Райо Вальекано», протестовавших против перехода Зозули, откроют уголовные делаПрезидент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал ситуацию с украинским форвардом Романом Зозулей. Он отметил, что против фанатов «Райо Вальекано» будут открыты уголовные дела.«Реал» готов заплатить 65 миллионов евро за Де ХеаМадридский «Реал» хочет приобрести вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа. Об этом сообщают британские СМИ.Карвахаль вернулся в общую группу «Реала» (фото)Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль, получивший повреждение колена в выездном в 18-м туре чемпионата Испании с «Севильей» (1:2), вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает официальный твиттер мадридского клуба.«Алавес» подписал украинского полузащитника ХахлеваВоспитанник киевского «Динамо» полузащитник Виктор Хахлев стал игроком «Алавеса». Об этом сообщил на своей странице в Facebook сам футболист.Украинский журналист: Фанаты «Баварии» должны помнить, где впервые массово «заявили» свастикуУкраинский спортивный журналист и футбольный комментатор Игорь Цыганык прокомментировал баннер фанатов «Баварии» в адрес нападающего Романа Зозули.«Ливерпуль» предложит за Обамеянга 40 миллионов фунтов«Ливерпуль» летом попытается приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает The Sun.Президент «Атлетико»: Гризманн в «МЮ»? Это маленькая командаПрезидент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал информацию о возможном трансфере форварда Антуана Гризманна в «Манчестер Юнайтед».Феррейра-Карраско может продолжит карьеру в «Баварии»«Бавария» интересуется полузащитником «Атлетико» Янником Феррейрой-Карраско, сообщают испанские СМИ.Болельщики «Баварии»: Зозуля, убирайся (фото)Во время матча 1/8 финала Кубка Германии между «Баварией» и «Вольфсбургом» (1:0), болельщики мюнхенского клуба на трибуне вывесили баннеры с надписями «Выгоняйте нацистов из футбола» и «Зозуля, убирайся».Иван Ракитич: Ради Луиса Энрике прыгнул бы с моста!Иван Ракитич: Ради Луиса Энрике прыгнул бы с моста!За два с половиной сезона в «Барселоне» хорватский хавбек Иван Ракитич успел стать одним из лидеров сине-гранатовых.Гвардиола настаивает на покупке защитника «Атлетика»Тренерский штаб «Манчестер Сити» во главе с Хосепом Гвардиолой вернулся к идее приобретения защитника «Атлетика» из Бильбао Эмерика Ляпорта.Карло Анчелотти: В последние 10 минут у «Баварии» возникли проблемы, «Вольфсбург» стал оказывать давлениеГлавный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Вольфсбургом» в рамках 1/8 финала Кубка Германии.Рафаэль Надаль: Конечно, я хотел бы стать президентом мадридского «Реала»Испанский теннисист Рафаэль Надаль признался в том, что бы он охотно принял предложение стать президентом «Реала».Полузащитник «Байера» Хакан Чалханоглу отказался от зарплаты за 4 месяцаПолузащитник леверкузенского «Байера» и сборной Турции Хакан Чалханоглу заявил, что отказывается от зарплаты и всех премиальных на время четырехмесячной дисквалификации, которая была наложена на футболиста по решению ФИФА.«Бавария» обыграла «Вольфсбург» и вышла в четвертьфинал Кубка ГерманииМюнхенская «Бавария» стала третьим четвертьфиналистом Кубка Германии по футболу-2016/17.Лам завершит карьеру в конце сезона, но не станет спортивным директором «Баварии»Защитник «Баварии» Филипп Лам завершит карьеру в конце сезона. Об этом сообщают немецкие СМИ.
Главные новости
Биатлон
Логинов выступит в смешанной эстафете на чемпионате мира
Хоккей
«Советский спорт» и «Парк Легенд» стали партнерами!
Футбол
«Краснодар» упустил победу над «Хеугесунном», ведя со счетом 2:0
Хоккей
Олег Знарок: Поначалу была мысль вызвать в сборную России больше игроков СКА
Футбол
«Реал» интересуется полузащитником «Наполи» Зелински
Хоккей
Санников назначен капитаном сборной России на Шведские игры, Прохоркин и Антипин - ассистенты
Футбол
Новый клуб Витселя хочет приобрести Бакку
Футбол
Маскерано, скорее всего, не сыграет с «ПСЖ»
Хоккей
Роман Ротенберг: Даже если «Вашингтон» отпустит Овечкина на ОИ-2018, НХЛ может отменить это решение
Футбол
Консул Украины в Германии будет требовать от «Баварии» извинений за баннеры в адрес Зозули
все новости
Райо Вальекано
Райо Вальеканокалендарьстатистика
Бетис
Бетискалендарьстатистика
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Роман Зозуля
Роман Зозулявсе новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости