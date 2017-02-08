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В столице Мордовии состоялась презентация ФК «Саранск»

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В столице Мордовии сегодня состоялась презентация нового футбольного клуба «Саранск», сообщает «Инфо-РМ».

Спонсором команды стал известный предприниматель Сергей Сиушов. Кроме того, поддерживать новый коллектив обещает и администрация города.

Главный тренер команды Сергей Савочкин рассказал, что в списке потенциальных игроков клуба значится около 30 фамилий. Причем в числе новобранцев много тех, чьи имена на слуху у любителей футбола.

«С более молодыми ребятами серьезных задач по развитию клуба не решишь. И мы сошлись во мнении, что некоторые старшие товарищи, которые прошли школу мастеров в нашей Мордовии и здесь на республиканском чемпионате хорошо себя зарекомендовали, должны создать костяк. На базе этих ребят мы будем строить ту команду, которая должна привлечь зрителей, болельщиков», - сказал Савочкин.

В прошлом году коллектив, составленный из воспитанников межрегионального центра, принимал участие в первенстве межрегионального футбольного совета «Приволжье», где занял 8 место из 11 команд. В этом году задача у ФК «Саранск», который начнет свой профессиональный путь в той же зоне - «Приволжье» третьей футбольной лиги, а также сыграет в чемпионате Мордовии, будет корректироваться по ходу сезона. 

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