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Игорь Лебеденко: «Динамо»? До лета, скорее всего, останусь в «Тереке»

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Терека» Игорь Лебеденко – о своем будущем.

- Вы не так много играли осенью – 10 неполных матчей.

- Тренер в тот момент делал выбор не в мою пользу. Это не говорит о спаде – я был в хорошей форме. Просто ставка делалась на других. Обидно, конечно. Всегда в любой команде хотел играть. Контракт у меня до лета. Посмотрим, что будет.

- Сообщали, что вас в «Динамо» зовут.

- Летом 2016 года вообще писали, что я уже в «Динамо». До конца контракта, скорее всего, останусь в «Тереке».

- Переговоры о новом контракте с «Терком» ведутся?

- Нет. В команде сейчас очень много атакующих игроков, способных сыграть на краях атаки – человек семь-восемь. А места всего два. Плюс ребята, с кем конкурирую, моложе. В России все-таки смотрят на возраст. Единственный тренер, который говорил, что ему все равно, сколько игрокам лет – это был Бердыев. Наверное, поэтому у него здорово играли и играют опытные футболисты – Навас, Калачев, Шаронов, Медведев.

Полная версия интервью с Игорем Лебеденко - о «Торпедо», которое могло стать чемпионом, Бердыеве и изменившемся «Тереке» - читайте в ближайшее время на сайте. 

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