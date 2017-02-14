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Александр Шешуков: Есть устная договоренность о переходе в «Балтику»

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Экс-игрок «Спартака», «Локомотива» и тульского «Арсенала» Александр Шешуков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» подтвердил свой переход в калининградскую «Балтику». 

- Контакт с «Арсеналом» разорвал еще на прошлой неделе, есть устная договоренность с «Балтикой». Думаю, подпишу контракт до конца сезона, - сказал Шешуков корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в нынешнем сезоне 33-летний футболист провел 8 матчей в Премьер-лиге.

В феврале 2017 года главным тренером «Балтики» стал Игорь Черевченко, известный по работе в «Локомотиве».

«Балтика» после 24-го тура находится на предпоследнем месте в ФНЛ и отстает от 16-го места на 10 очков.  

Полное интервью с Шешуковым читайте позже на «Советском спорте».  

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