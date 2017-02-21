Миранчук уйдет из «Локомотива» в «Рубин» за 2 млн. евро после окончания чемпионата

По информации «Советского спорта», 21-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук не уйдет из «Локомотива» в это трансферное окно. Трансфер должен состояться после окончания сезона.

По информации источника, близкого к казанскому клубу, «Рубин» отказался от планов приобретения Алексея Миранчука в это трансферное окно, так как игрок не провел в составе команды ни одного сбора. Кроме того, после окончания чемпионата Миранчук сможет оказаться в «Рубине» за значительно меньшую сумму.

Как уже сообщалось, «Рубин» предлагал за Миранчука 5 млн. евро, а игрок уже написал заявление об уходе из «Локомотива». Но в случае разрыва контракта в одностороннем порядке, Миранчук мог получить дисквалификацию на определенный срок. В итоге футболист отозвал свое заявление и продолжил подготовку к сезону с «Локомотивом». Однако президент московского клуба Илья Геркус вновь сообщил, что Миранчук близок к уходу из «Локо».

Но почти наверняка Миранчук покинет клуб только после завершения сезона. К тому времени до истечения срока его контракта останется полгода. В соответствии с регламентом, в таком случае игрок может подписать соглашение с другим клубом и в течение двух недель после окончания чемпионата осуществить переход. В таком случае палата РФС по разрешению споров установит сумму компенсации, которую должен будет получить за игрока «Локомотив» от нового клуба Миранчука. По некоторым данным, сумма составит примерно 2 млн. евро, то есть она будет более чем в два раза меньше, чем та, которую «Рубин» предлагал за игрока недавно.

Тем временем «Локомотив» близок к соглашению с «Рубином» по аренде 25-летнего защитника сборной Грузии Соломона Кверквелии. Вопрос должен разрешиться в ближайшее время.