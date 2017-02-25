Агент Миранчука: Слова президента «Локомотива», что трансфер Алексея в «Рубин» сорвался из-за агентов - вранье

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука Вадим Шпинев прокомментировал слова президента «Локомотива» Ильи Геркуса, который заявил, что игрок не перешел в «Рубин» из-за агентов.

Ранее Геркус заявил ТАСС, что «Локомотив» и «Рубин» согласовали переход футболиста, но агенты игрока не смогли договориться о личном контракте 21-летнего футболиста с казанцами.

- Слова Геркуса - вранье и попытка прикрыть свое неумение вести переговоры и опять переложить все на агентов, - сказал Шпинев корреспонденту «Советского спорта». - У парня с «Рубином» все было согласовано, они готовы были заплатить Локомотиву 5 млн. евро, но всегда говорили, что хотят,чтобы сделка совершилась до последнего сбора «Рубина». Более того, говорилось об этом и в официальных предложениях. Деньги приличные , если учесть, что это меньше чем за год до окончания контракта. - Почему трансфер так и не состоялся? - Вместо того, чтобы принять правильное управленческое решение, Геркус обзванивал другие клубы с просьбой прислать фейковые предложения на 6 млн. евро, чтобы, как он говорит, «засадить его «Рубину».