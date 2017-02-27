Фернандо: «Краснодар» - соперник опасный
Полузащитник «Спартака» Фернандо поделился мнением о ближайшем матче в чемпионате России против «Краснодара».
- - «Краснодар» перед встречей во «Спартаком» проведет уже три официальных матча. Это дает сопернику преимущество?
- - Думаю, да. Игровой ритм решает многое, это одна из важных вещей в футболе. Но мы провели мощную предсезонку, сыграли достаточно товарищеских матчей. Так что в выходные выложимся по максимуму, чтобы хоть как-то компенсировать разницу в игровом ритме.
- - Вы видели матчи «Краснодара» в Лиге Европы?
- - Видел основные моменты в повторах. Но и так знаю, что команда сильная, с хорошим подбором игроков. Нужно быть очень внимательными, потому что соперник опасный.
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