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Фернандо: «Краснодар» - соперник опасный

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Полузащитник «Спартака» Фернандо поделился мнением о ближайшем матче в чемпионате России против «Краснодара».
- «Краснодар» перед встречей во «Спартаком» проведет уже три официальных матча. Это дает сопернику преимущество?
- Думаю, да. Игровой ритм решает многое, это одна из важных вещей в футболе. Но мы провели мощную предсезонку, сыграли достаточно товарищеских матчей. Так что в выходные выложимся по максимуму, чтобы хоть как-то компенсировать разницу в игровом ритме.
- Вы видели матчи «Краснодара» в Лиге Европы?
- Видел основные моменты в повторах. Но и так знаю, что команда сильная, с хорошим подбором игроков. Нужно быть очень внимательными, потому что соперник опасный.
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