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Хосеп Гвардиола: Спасибо Луис Энрике за все, что ты сделал в моем клубе

Источник:  MirrorКомментарии

Бывший тренер «Барселоны», ныне наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решение Луиса Энрике покинуть каталонский клуб по окончании сезона.

«Как болельщику «Барселоны», мне грустно от того, что мы будем скучать по идеальному тренеру для команды, - приводит слова Гвардиолы Mirror. Три года под его руководством «Барселона» показывала невероятный футбол. Спасибо за все, что ты сделал за эти три года в моем клубе».

Напомним, Энрике возглавил каталонский клуб в мае 2014 года. Под его руководством «Барселона» по два раза выиграла чемпионат и Кубок Испании. Также команда побеждала в Суперкубке страны, выигрывала Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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