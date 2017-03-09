Магомед Курбанов: Моя задача в бою с Мозли - выйти в ринг и показать себя, чтобы обо мне заговорили

Российский боксер Магомед Курбанов поделился ожиданиями от боя с американцем Шейном Мозли.

- Уважаю Мозли, он - легенда нашего спорта. Помню, как восхищался его боями с лучшими боксерами мира: Мейвезером, Майоргой, Де ла Хоей. Теперь я выхожу с ним в один ринг. Отношусь к бою максимально серьезно, сделаю все, чтобы победить. Как будет на деле, покажет только ринг. Во мне нет никакого страха, моя задача - выйти в ринг и показать себя, чтобы обо мне заговорили, - приводит слова Курбанова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, бой Мозли - Курбанов пройдет 5 мая в Екатеринбурге. 45-летний американец завершил карьеру в 2013 году после поражения от австралийца Энтони Мандайна, но через два года ее возобновил. В послужном списке Мозли 49 побед, 40 из которых - нокаутом, десять поражений и одна ничья.

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