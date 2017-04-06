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Спортивная комиссия штата Невада одобрила проведение боя Мэйвезер - Макгрегор

Источник:  Boxing NewsКомментарии

Директор Государственной спортивной комиссии штата Невада Боб Беннет дал добро на проведение между Флойдом Мейвезером-младшим и бойцом ММА Конором Макгрегором.

- Я определенно одобряю проведение этого боя. Это уже не первый раз, когда происходит нечто подобное. Нам предстоит увидеть незаурядный поединок, драться будут выдающиеся бойцы. Несмотря на то, что это будет дебют Макгрегора, и раньше уже бывали подобные встречи, впервые мы увидим бой между бойцом MMA и боксером такого уровня, - заявил Беннет.

Поединок между самими кассовыми представителями современного профессионального бокса и смешанных единоборств может состояться в сентябре текущего года.

Ранее Флойд Мэйвезер уже объявил о возобновлении спортивной карьеры ради встречи с Макгрегором.

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