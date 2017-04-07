Гол Гафара принес «Балтике» победу над «Тамбовом»
«Тамбов» дома уступил «Балтике» (0:1) в 30-м туре первенства ФНЛ.
Единственный мяч на 55-й минуте забил нападающий гостей Абдул Гафар.
Команда Андрея Талалаева с 39 очками занимает на данный момент восьмое место, калининградцы с 28 баллами остались на 19-й, предпоследней строчке.
В следующем туре «Тамбов» 12 апреля сыграет на выезде с «Зенитом-2», а «Балтика» в тот же день примет «СКА-Хабаровск».
Матч
Голы
Джафар 55 (0:1).
Судья:
Дмитрий Недвижай (Россия)
Место и дата
07 апреля 13:00, Родина, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически