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Гол Гафара принес «Балтике» победу над «Тамбовом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Тамбов» дома уступил «Балтике» (0:1) в 30-м туре первенства ФНЛ.

Единственный мяч на 55-й минуте забил нападающий гостей Абдул Гафар.

Команда Андрея Талалаева с 39 очками занимает на данный момент восьмое место, калининградцы с 28 баллами остались на 19-й, предпоследней строчке.

В следующем туре «Тамбов» 12 апреля сыграет на выезде с «Зенитом-2», а «Балтика» в тот же день примет «СКА-Хабаровск».

Матч

Тамбов - Балтика - 0:1 (0:0)

Голы

Джафар 55 (0:1).

Судья:

Дмитрий Недвижай (Россия)

Место и дата

07 апреля 13:00, Родина, Онлайн-трансляция

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