Игроки «Амкара» и «Уфы» устроили потасовку в матче молодежного первенства (видео)

В матче 23-го тура молодежного первенства между «Амкаром» и «Уфой» (2:2) произошла драка футболистов.

Инцидент произошел на последних минутах встречи. Между защитником пермяков Хаважем Аушевым и защитником уфимцев Александром Филиным на бровке поля произошла стычка, которая спровоцировала небольшую потасовку команд. Оба футболиста получили по красной карточке.

(Эпизод с дракой можно посмотреть на 1:51:00)



Напомним, в составе хозяев поля мячи забили Давид Хурцидзе и Ринат Гусейнов, а у гостей отличились Радмир Зарипов и Артем Шитов.