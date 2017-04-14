Игроки «Амкара» и «Уфы» устроили потасовку в матче молодежного первенства (видео)
В матче 23-го тура молодежного первенства между «Амкаром» и
«Уфой» (2:2) произошла драка футболистов.
Инцидент произошел на последних минутах встречи. Между защитником пермяков Хаважем Аушевым и защитником уфимцев Александром Филиным на бровке поля произошла стычка, которая спровоцировала небольшую потасовку команд. Оба футболиста получили по красной карточке.
(Эпизод с дракой можно посмотреть на 1:51:00)
Напомним, в составе хозяев поля мячи забили Давид Хурцидзе и Ринат Гусейнов, а у гостей отличились Радмир Зарипов и Артем Шитов.
Матч
Амкар (мол) - Уфа (мол) - 2:2 (0:0)
Место и дата
14 апреля 14:00, Звезда, Онлайн-трансляция
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