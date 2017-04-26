Сергей Кирьяков: Спасибо болельщикам за красивые баннеры
После матча «Арсенал» - «Крылья Советов» (2:0) главный тренер хозяев Сергей Кирьяков поделился мнением о баннерах с призывами к его отставке.
«Хочу сказать слова благодарности болельщикам, которые сегодня пришли на стадион, которые все сделали для того, чтобы команда проявила морально-волевые качества, которые вывесили красивые баннеры, которые всё сделали для того, чтобы состоялась эта победа. Спасибо им огромное», - заявил Кирьяков.
Во время матча тульские болельщики устроили перекличку «Кирьяков, уходи!» и вывесили баннер «Чемодан, вокзал, Орёл», адресованный главному тренеру «Арсенала».
«Хочу сказать слова благодарности болельщикам, которые сегодня пришли на стадион, которые все сделали для того, чтобы команда проявила морально-волевые качества, которые вывесили красивые баннеры, которые всё сделали для того, чтобы состоялась эта победа. Спасибо им огромное», - заявил Кирьяков.
Во время матча тульские болельщики устроили перекличку «Кирьяков, уходи!» и вывесили баннер «Чемодан, вокзал, Орёл», адресованный главному тренеру «Арсенала».
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