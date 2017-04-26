Сергей Кирьяков: Спасибо болельщикам за красивые баннеры

читайте также

Вадим Скрипченко: Считаю заслуженной победу «Арсенала» После матча «Арсенал» - «Крылья Советов» (2:0) главный тренер гостей Вадим Скрипченко признал, что соперник выглядел лучше.

Юрий Семин: ЦСКА нас полностью переиграл Наставник «Локомотива» Юрий Семин остался разочарован разгромом от ЦСКА (0:4) в рамках 25-го тура РФПЛ.

Сергей Кирьяков: Игру с «Крыльями» вытянули на жилах После матча «Арсенал» - «Крылья Советов» (2:0) главный тренер хозяев Сергей Кирьяков поблагодарил футболистов своей команды за самоотдачу.

Виктор Гончаренко: Меня расстраивает потеря Алана Дзагоева Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги встречи с «Локомотивом» (4:0) в рамках 25-го тура РФПЛ.

Страшно, Каррера? ЦСКА разгромил «Локомотив» (видео) ЦСКА на своем поле по всем статьям разгромил «Локомотив» и продолжает преследовать «Спартак».

Гол Мбенга принес «Тереку» победу над «Рубином» «Рубин» дома уступил «Тереку» (0:1) в 25-м туре чемпионата России.

ЦСКА отправил четыре безответных мяча в ворота «Локомотива» ЦСКА дома крупно обыграл «Локомотив» (4:0) в 25-м туре чемпионата России.

«Арсенал» выиграл у «Крыльев Советов» и покинул зону вылета Футболисты тульского «Арсенала» на своем поле переиграли самарские «Крылья Советов» в матче 25-го тура российской премьер-лиги со счетом 2:0.

Лука Джорджевич: Нужно выкладываться на поле, а судейство пусть анализируют другие Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич поделился впечатлениями от победы в матче с «Оренбургом» (1:0).

Президент «Оренбурга»: Что тут говорить о судействе - «Зенит» выиграл, значит, был сильнее Президент «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал игру команды против «Зенита» (0:1) в матче 25-го тура РФПЛ.

Юрий Жирков: Я прокинул мяч и наткнулся на ногу Георгиева Защитник «Зенита» Юрий Жирков поделился впечатлениями от победы в матче с «Оренбургом» (1:0).

Мирча Луческу: «Оренбург» своим прессингом заставлял «Зенит» нервничать Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от победы в матче с «Оренбургом» (1:0).

Игнашевичу вручили футболку в честь 500 сыгранных матчей за ЦСКА Перед началом матча 25-го тура РФПЛ против «Локомотива» защитнику ЦСКА Сергею Игнашевичу была вручена футболка в честь 500 сыгранных матчей за армейскую команду.

«Арсенал» – «Крылья Советов». Онлайн В рамках 25-го тура чемпионата России тульский «Арсенал» сыграет с самарскими «Крыльями Советов».

«Рубин» – «Терек». Онлайн В рамках 25-го тура чемпионата России казанский «Рубин» сыграет с грозненским «Тереком».

ЦСКА – «Локомотив». Онлайн В центральном матче 25-го тура чемпионата России ЦСКА сыграет с «Локомотивом».

Мирча Луческу: Пенальти в ворота «Оренбурга»? Судья был рядом, он видел лучше меня Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от победы в матче с «Оренбургом» (1:0).

Роберт Евдокимов: Если бы игрок «Оренбурга» упал в штрафной «Зенита» - пенальти бы не было Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (0:1).

Гонка продолжается: на спартаковский рикошет «Зенит» ответил пенальти «Зенит» без основных нападающих не забил с игры, но все же не дал отставанию от «Спартака» вырасти до двузначного количества очков.