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Уайлдер советует Владимиру Кличко уйти из бокса

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер полагает, что Владимиру Кличко следует завершить спортивную карьеру после боя с Энтони Джошуа. 

- Я думаю, что Кличко нужно время, чтобы сесть и подумать, переосмыслить все произошедшее. Он должен спросить себя, хочет ли он реванша с Джошуа. Взвесить все «за» и «против». Ему нужно сказать себе: «Мне 41 год, у меня была пауза в 18 месяцев, мне нужен был этот бой, но я проиграл нокаутом и не смог добить соперника в нужный момент.

Когда он отпустил Джошуа в шестом раунде, я понял, Кличко нужно уходить. Если бы Владимира по-прежнему тренировал Эммануэль Стюард, бой был бы окончен. Но сейчас я хочу сказать, что ситуация Кличко похожа на ту, что произошла с Кобе Брайантом. Кобе сказал: «Я понял, что пришло время уходить, когда не смог сделать свой любый финт».

Я призываю Кличко оставить бокс. Владимир, не растеряй свое наследие! Ты будущий член Зала славы, не упусти момент. Очень много чемпионов потеряли изрядную часть своей репутации и мне было больно за них. Очень грустно видеть, когда такие бойцы продолжают боксировать и в очередной раз падают в нокаут, - заявил Уайлдер в интервью Boxingtalk.

Напомним, в минувшую субботу на стадионе «Уэмбли» в Лондоне британец Энтони Джошуа нокаутировал Владимира Кличко в 11-м раунде. Теперь он владеет чемпионскими поясами по двум версиям - IBF и WBA.

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