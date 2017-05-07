Оскар де ла Хойя: Альварес всегда хотел выйти на ринг с Головкиным
Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя подтвердил, что его подопечный Сауль Альварес проведет свой следующий поединок с Геннадием Головкиным.
- Канело готов ко встрече с любым сопенриком. Он готов стать великим. Как я говорил, Альварес всегда хотел выйти на ринг с Головкиным, а я в свою очередь всегда подчеркивал, что этот бой состоится в сентябре нынешнего года, - заявил де ла Хойя.
Video: Oscar De La Hoya on Finalizing Canelo-Golovkin Fight https://t.co/LKTPWpH1Xl #boxing pic.twitter.com/imsO5xdyWW— BoxingScene.com (@boxingscene) 7 мая 2017 г.
Ранее американский телеканал HBO официально анонсировал поединок между
мексиканцем Саулем Альваресом и представителем Казахстана Геннадием
Головкиным. Он состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.
На кону будут стоять чемпионские пояса WBA, WBC и IBF в среднем весе, принадлежащие боксеру из Казахстана.
Напомним, сегодня утром Сауль уверенно победил по очкам соотечественника Хулио Сезара Чавеса-младшего.Геннадий Головкин в своем последнем бою одержал непростую победу в Нью-Йорке над американцем Дэниелом Джейкобсом.