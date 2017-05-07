Оскар де ла Хойя: Альварес всегда хотел выйти на ринг с Головкиным

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя подтвердил, что его подопечный Сауль Альварес проведет свой следующий поединок с Геннадием Головкиным.

- Канело готов ко встрече с любым сопенриком. Он готов стать великим. Как я говорил, Альварес всегда хотел выйти на ринг с Головкиным, а я в свою очередь всегда подчеркивал, что этот бой состоится в сентябре нынешнего года, - заявил де ла Хойя.

Ранее американский телеканал HBO официально анонсировал поединок между мексиканцем Саулем Альваресом и представителем Казахстана Геннадием Головкиным. Он состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.



На кону будут стоять чемпионские пояса WBA, WBC и IBF в среднем весе, принадлежащие боксеру из Казахстана.

Напомним, сегодня утром Сауль уверенно победил по очкам соотечественника Хулио Сезара Чавеса-младшего.

Геннадий Головкин в своем последнем бою одержал непростую победу в Нью-Йорке над американцем Дэниелом Джейкобсом.