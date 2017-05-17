Сергей Кирьяков: В какой-то мере мне стыдно за игру «Арсенала»

На пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Амкар» (0:0) главный тренер хозяев Сергей Кирьяков выразил разочарование игрой своей команды.



- Мы разочарованы результатом, игрой некоторых игроков. По непонятным причинам допускалось много брака в простых ситуациях, особенно в первом тайме. Не знаю, чем это вызвано, то ли определенным давлением, то ли еще чем-то, но так играть нельзя.



Концовку первого тайма провели неплохо, у Максимова был момент, когда нужно было брать инициативу на себя и забивать гол. Если бы забили, во втором тайме настроение было бы совсем другое. А так, сегодня в атаке вы видели всё, что мы можем. Выставляем то одних, то других игроков, ждем от них агрессивной игры. Сегодня правый фланг был совсем другой, Бурмистров и Комбаров выбыли, играли Хагуш и Горбатенко. Из-за этого были определенные проблемы.



Чтобы выиграть, нужно забивать. Чтобы забивать, нужно играть агрессивно, продавливать, цепляться, выцарапывать мячи, идти на фланговые передачи или обострять индивидуально. Но я не могу сам выйти на поле, со стороны смотрю, и для меня это необъяснимо. Тем более в таких решающих играх.



Шансы еще есть, теперь от нас ничего не зависит, есть надежда на «Ростов», которому нужны очки для попадания в Лигу Европы. Ну и со «Спартаком» в последней игре нужна победа.



- Почему сегодня у игроков «Арсенала» не горели глаза?

- Мы все сделали для того, чтобы глаза горели. Настраивали, говорили, что сегодня нужно оставить все силы в борьбе, надо вытащить все резервы. Это главный матч сезона, сегодня нужны были три очка. Всё, что возможно, мы сделали. Перед игрой все друг друга поддерживали, настраивались, выходим на поле - и начинаются такие ошибки, просто непонятные. С физикой у команды всё в порядке, но впереди нет человека, который взял бы игру на себя. Для меня пример - «Локомотив». До приобретения Ари это была одна команда, с ним - совсем другая, которая преобразилась, выиграла Кубок. Появился человек, который решает все вопросы.



- Вы хорошо наладили взаимопонимание с командой, игроки понимают Ваши требования?

- В таких ситуациях отношения в команде и требования уходят на второй план. На первом плане желание самих игроков, ведь от этого зависит и их будущее тоже. Всё стоит на кону. Для мня необъяснимо, почему некоторые игроки этого не понимают. Брак зашкаливает.



- В конце матча болельщики скандировали: «Вы позорите наш город», обращаясь к команде. Вам не стыдно за игру, которую показал «Арсенал»?

- В какой-то мере стыдно. Я признаю это как тренер, который отвечает за игру команды.

Матч Арсенал - Амкар - 0:0 Состав Арсенал: Габулов, Григалава, Хагуш, Беляев, Сунзу, Максимов, Александров, Боурчану, Горбатенко, Думбия, Шевченко (Расич, 69) Амкар: Хомич, Милькович, Идову, Занев, Конде, Зайцев, Комолов (Прокофьев, 76), Гол, Йовичич, Гасилин (Костюков, 63), Бодул Предупреждения: Григалава, 89 - Милькович, 73; Костюков, 77 Судья: Владимир Москалёв (Россия) Место и дата 17 мая 19:30, Арсенал, Онлайн-трансляция