Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 2Локомотив
Футбол  Спартак3 : 0Терек
Футбол  Анжи1 : 2Ростов
Футбол  Зенит1 : 0Краснодар
Футбол  Рубин0 : 2ЦСКА
Футбол  Шахтер1 : 0Динамо Киев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Кирьяков: В какой-то мере мне стыдно за игру «Арсенала»

Дмитрий Аполоник
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Амкар» (0:0) главный тренер хозяев Сергей Кирьяков выразил разочарование игрой своей команды.

- Мы разочарованы результатом, игрой некоторых игроков. По непонятным причинам допускалось много брака в простых ситуациях, особенно в первом тайме. Не знаю, чем это вызвано, то ли определенным давлением, то ли еще чем-то, но так играть нельзя. 

Концовку первого тайма провели неплохо, у Максимова был момент, когда нужно было брать инициативу на себя и забивать гол. Если бы забили, во втором тайме настроение было бы совсем другое. А так, сегодня в атаке вы видели всё, что мы можем. Выставляем то одних, то других игроков, ждем от них агрессивной игры. Сегодня правый фланг был совсем другой, Бурмистров и Комбаров выбыли, играли Хагуш и Горбатенко. Из-за этого были определенные проблемы.

Чтобы выиграть, нужно забивать. Чтобы забивать, нужно играть агрессивно, продавливать, цепляться, выцарапывать мячи, идти на фланговые передачи или обострять индивидуально. Но я не могу сам выйти на поле, со стороны смотрю, и для меня это необъяснимо. Тем более в таких решающих играх.

Шансы еще есть, теперь от нас ничего не зависит, есть надежда на «Ростов», которому нужны очки для попадания в Лигу Европы. Ну и со «Спартаком» в последней игре нужна победа.

- Почему сегодня у игроков «Арсенала» не горели глаза?
- Мы все сделали для того, чтобы глаза горели. Настраивали, говорили, что сегодня нужно оставить все силы в борьбе, надо вытащить все резервы. Это главный матч сезона, сегодня нужны были три очка. Всё, что возможно, мы сделали. Перед игрой все друг друга поддерживали, настраивались, выходим на поле - и начинаются такие ошибки, просто непонятные. С физикой у команды всё в порядке, но впереди нет человека, который взял бы игру на себя. Для меня пример - «Локомотив». До приобретения Ари это была одна команда, с ним - совсем другая, которая преобразилась, выиграла Кубок. Появился человек, который решает все вопросы.

- Вы хорошо наладили взаимопонимание с командой, игроки понимают Ваши требования?
- В таких ситуациях отношения в команде и требования уходят на второй план. На первом плане желание самих игроков, ведь от этого зависит и их будущее тоже. Всё стоит на кону. Для мня необъяснимо, почему некоторые игроки этого не понимают. Брак зашкаливает.

- В конце матча болельщики скандировали: «Вы позорите наш город», обращаясь к команде. Вам не стыдно за игру, которую показал «Арсенал»?
- В какой-то мере стыдно. Я признаю это как тренер, который отвечает за игру команды.

Матч

Арсенал - Амкар - 0:0

Состав

Арсенал: Габулов, Григалава, Хагуш, Беляев, Сунзу, Максимов, Александров, Боурчану, Горбатенко, Думбия, Шевченко (Расич, 69)

Амкар: Хомич, Милькович, Идову, Занев, Конде, Зайцев, Комолов (Прокофьев, 76), Гол, Йовичич, Гасилин (Костюков, 63), Бодул

Предупреждения:

Григалава, 89 - Милькович, 73; Костюков, 77

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

17 мая 19:30, Арсенал, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«ЦСКА смотрелся более цельно». «Краснодар» – за армейцев в гонке за второе место«ЦСКА смотрелся более цельно». «Краснодар» – за армейцев в гонке за второе местоСиницын уверен, что «Краснодар» должен попадать в Лигу Европы, а Классон неоднозначно оценил свои первые месяцы в РФПЛ.Сергей Прядкин: «Зенит» правильно сделал, что перенес матч с «Краснодаром» на «Петровский»Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о решении перенести матч 29-го тура «Зенит» - «Краснодар» (1:0) на «Петровский».Валерий Рейнгольд: Чемпионство «Спартака» – это и моя победаВалерий Рейнгольд: Чемпионство «Спартака» – это и моя победаБывший нападающий «Спартака» поделился своими эмоциями после победы красно-белых в матче 29-го тура РФПЛ над «Тереком».«Он дал знак против «Зенита». Луческу объявил войну Мутко и журналистам«Он дал знак против «Зенита». Луческу объявил войну Мутко и журналистамГлавный тренер «Зенита» сначала раскритиковал Виталия Мутко, а затем назвал журналистов глупыми и отказался отвечать на их вопросы.Валерий Рейнгольд: В «Спартаке» все лучшие. Глушаков – лучший из лучшихБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд назвал лучшего игрока красно-белых в этом сезоне.Янн Мвила: С ЦСКА сложно играть в полном составе, а в меньшинстве тем болееПолузащитник казанского «Рубина» Янн Мвила считает, что футболисты его клуба солидно провели первый тайм в матче чемпионата России с московским ЦСКА, но не должны были допускать удаления в начале второго тайма.«Остановите, Коле надо выйти» – классная песня!» Ломбертс прощается с «Зенитом»«Остановите, Коле надо выйти» – классная песня!» Ломбертс прощается с «Зенитом»Николас Ломбертс последний раз сыграл на «Петровском» за «Зенит», а после – эмоционально поговорил о болельщиках и прощании с командой.Разойдитесь! Дайте провести награждение! Фанатов с трудом увели с поляРазойдитесь! Дайте провести награждение! Фанатов с трудом увели с поля«Спартак» получил чемпионский кубок после победного матча 29-го тура РФПЛ против грозненского «Терека» (3:0).Александр Григорян: Давайте закончим сезон, приведете нового тренера и будете рассказывать ему сказкиГлавный тренер «Анжи» Александр Григорян дал комментарий по итогам матча с «Ростовом» (1:2).Жозе Маурисио: Уход Луческу? Вряд ли смогу что-то сказать по этой темеПолузащитник «Зенита» Жозе Маурисио поделился впечатлениями от матча 29-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:0).Поздно пить боржоми. Колонка Евгения ДзичковскогоПоздно пить боржоми. Колонка Евгения ДзичковскогоПобеда хозяев в Санкт-Петербурге, судя по всему, не только не принесет им желанной Лиги чемпионов, но и лишит «Краснодар» Лиги Европы.Гаджи Гаджиев: Качество игры «Амкара» было чуть получшеНа пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Амкар» (0:0) главный тренер гостей Гаджи Гаджиев отметил плохую реализацию моментов своей командой.Хави Грасия: Готов ли я покинуть «Рубин»? Я готов выполнить свой контрактГлавный тренер казанского «Рубина» Хави Грасия высказал мнение о поражении своих подопечных в домашнем матче 29-го тура чемпионата России от ЦСКА (0:2).Новый тренд «Спартака»: Весь мир в объятиях! Колонка Юрия ЦыбаневаНовый тренд «Спартака»: Весь мир в объятиях! Колонка Юрия ЦыбаневаОбозреватель «Советского спорта» – о феномене притягательности красно-белой команды.Виктор Классон: По сравнению со «Спартаком» игроки «Зенита» более мастеровитыеПолузащитник «Краснодара» Виктор Классон поделился впечатлениями от матча 29-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:1).Мирча Луческу: Впечатление, будто после матча со «Спартаком» Мутко дал судьям знак против «Зенита»Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча 29-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:0).Николас Ломбертс: Я футбол не смотрел. Смотрел только на болельщиковЗащитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился впечатлениями от матча 29-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:0), который стал для бельгийца последним на «Петровском».Луческу прервал пресс-конференцию после вопроса про Кокорина и назвал журналистов «глупыми»Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прервал пресс-конференцию после матча 29-го тура РФПЛ против «Краснодара».Андрей Синицын: По составу и амбициям «Краснодар» должен попадать в еврокубкиГолкипер «Краснодара» Андрей Синицын поделился впечатлениями от матча 29-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:1).«Зенит» – «Краснодар». Лунев получил травму коленаО характере травмы голкипера «Зенита» Андрея Лунева, полученной в матче 29-го тура РФПЛ против «Краснодара», сообщил главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу.
Футбол
Мирча Луческу: Впечатление, будто после матча со «Спартаком» Мутко дал судьям знак против «Зенита»
Футбол
Спартаковские болельщики выбежали на поле после матча с «Тереком» (видео)
Футбол
Леонид Федун: Думаю, что Глушаков – лучший игрок чемпионата
Футбол
Виктор Гончаренко: В первые минуты матча ЦСКА действовал зажато
все новости
Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Сергей Кирьяков
Сергей Кирьяковвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости