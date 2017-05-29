Олег Иванов может подписать контракт с «Динамо»
Как стало известно «Советскому спорту», Олег Иванов – одна из приоритетных трансферных целей московского «Динамо».
Напомним, что у футболиста в ближайшее время закончится контракт с «Тереком» и он станет свободным агентом.
В грозненском клубе заинтересованы в том, чтобы оставить Иванова в команде, но игрок может подписать контракт с «Динамо» перед первым первым сбором московского клуба.
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