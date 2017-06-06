Михаил Вартапетов: Причина травмы Зобнина очевидна – газон
Руководитель
медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов высказался о травме
полузащитника Романа Зобнина, которую он получил в матче за сборную России с
Венгрией (3:0) в Будапеште.
«Любой врач вам подтвердит, что диагноз МРТ носит предварительный характер. Причина очевидна – газон, хотя в целом качество поля было неплохим. Я категорически против того, чтобы искать причин извне, говорить о нагрузках. Это типичный несчастный случай, невезение. Чаще всего это именно неудачное приземление, движение с ротацией всего корпуса при фиксированной стопе становится причиной таких травм.
Рома молодец. Держится хорошо, мы желаем ему скорейшего выздоровления.
Каррера был немедленно поставлен в известность. Все переживают, озабочены и сочувствуют. Ждем окончательный диагноз. Тогда будет понятна тактика, нужна или не нужна будет операция. Все прояснится буквально в день-два», – сказал Вартапетов в интервью телеканалу «Матч ТВ».
Напомним, Зобнин получил травму в товарищеском матче с Венгрией в Будапеште (3:0).
По возвращении в Москву ему было выполнено МРТ. По итогам обследования диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности.
Матч
Голы
Смолов 20 (0:1). Эппель 40 (0:2 - автогол). Полоз 89 (0:3).
Состав
Венгрия: Гулаши, Кадар (Винисиус, 46), Ланг, Хандья, Беше (Клиш, 46), Кальмар (Шаллаи, 46), Надь А., Штибер (Дьюрчо, 75), Джуджак (Кляйнхайслер, 70), Маркварт, Эппель (Балог, 70)
Россия: Акинфеев, Джикия (Шишкин, 81), Кудряшов, Васин, Глушаков, Жирков (Тарасов, 88), Головин, Зобнин (Ерохин, 33), Самедов (Смольников, 76), Бухаров (Полоз, 63 , 63), Смолов (Миранчук, 84)
Предупреждения:
Маркварт, 66; Кляйнхайслер, 80 - Васин, 38; Ерохин, 48
Судья:
Кристиан Дингерт (Германия)
Место и дата
05 июня 21:30, Групама Арена, Текстовая трансляция