Михаил Вартапетов: Причина травмы Зобнина очевидна – газон

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов высказался о травме полузащитника Романа Зобнина, которую он получил в матче за сборную России с Венгрией (3:0) в Будапеште.

«Любой врач вам подтвердит, что диагноз МРТ носит предварительный характер. Причина очевидна – газон, хотя в целом качество поля было неплохим. Я категорически против того, чтобы искать причин извне, говорить о нагрузках. Это типичный несчастный случай, невезение. Чаще всего это именно неудачное приземление, движение с ротацией всего корпуса при фиксированной стопе становится причиной таких травм.

Рома молодец. Держится хорошо, мы желаем ему скорейшего выздоровления.

Каррера был немедленно поставлен в известность. Все переживают, озабочены и сочувствуют. Ждем окончательный диагноз. Тогда будет понятна тактика, нужна или не нужна будет операция. Все прояснится буквально в день-два», – сказал Вартапетов в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, Зобнин получил травму в товарищеском матче с Венгрией в Будапеште (3:0).

По возвращении в Москву ему было выполнено МРТ. По итогам обследования диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности.