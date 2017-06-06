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Михаил Вартапетов: Причина травмы Зобнина очевидна – газон

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов высказался о травме полузащитника Романа Зобнина, которую он получил в матче за сборную России с Венгрией (3:0) в Будапеште.

«Любой врач вам подтвердит, что диагноз МРТ носит предварительный характер. Причина очевидна – газон, хотя в целом качество поля было неплохим. Я категорически против того, чтобы искать причин извне, говорить о нагрузках. Это типичный несчастный случай, невезение. Чаще всего это именно неудачное приземление, движение с ротацией всего корпуса при фиксированной стопе становится причиной таких травм.

Рома молодец. Держится хорошо, мы желаем ему скорейшего выздоровления.

Каррера был немедленно поставлен в известность. Все переживают, озабочены и сочувствуют. Ждем окончательный диагноз. Тогда будет понятна тактика, нужна или не нужна будет операция. Все прояснится буквально в день-два», – сказал Вартапетов в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, Зобнин получил травму в товарищеском матче с Венгрией в Будапеште (3:0).

По возвращении в Москву ему было выполнено МРТ. По итогам обследования диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности.

Матч

Венгрия - Россия - 0:3 (0:2)

Голы

Смолов 20 (0:1). Эппель 40 (0:2 - автогол). Полоз 89 (0:3).

Состав

Венгрия: Гулаши, Кадар (Винисиус, 46), Ланг, Хандья, Беше (Клиш, 46), Кальмар (Шаллаи, 46), Надь А., Штибер (Дьюрчо, 75), Джуджак (Кляйнхайслер, 70), Маркварт, Эппель (Балог, 70)

Россия: Акинфеев, Джикия (Шишкин, 81), Кудряшов, Васин, Глушаков, Жирков (Тарасов, 88), Головин, Зобнин (Ерохин, 33), Самедов (Смольников, 76), Бухаров (Полоз, 63 , 63), Смолов (Миранчук, 84)

Предупреждения:

Маркварт, 66; Кляйнхайслер, 80 - Васин, 38; Ерохин, 48

Судья:

Кристиан Дингерт (Германия)

Место и дата

05 июня 21:30, Групама Арена, Текстовая трансляция

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