Михаил Лихачев: Глушаков - один из лидеров сборной

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев поделился мнением о полузащитнике Денисе Глушакове и сказал, что не собирается звать его в свой вид спорта.

«Пусть пока приносит радость людям на большом футбольном поле. Как он это уже сделал в матче с Новой Зеландией. Пользуясь случаем, хочу его поздравить с голом, забитым благодаря ему. Наверное, наша сборная должна была забить именно такой мяч. И дай бог, чтобы Денис продолжал вести партнеров вперед за собой. Думаю, именно Глушаков - один из лидеров национальной команды», - цитируют Лихачева «Известия».

Напомним, что 24 июня сборная России сыграет с командой Мексики в третьем матче группового турнира.