Германия – победитель молодежного ЧЕ, свадьба Лео Месси и первый день Диего Марадоны в Москве. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.
В финале молодежного чемпионата Европы сборная Германии обыграла команду Испании благодаря единственному голу Митчелла-Элии Вайзера.
Полузащитник «Бетиса» Дани Себальос признан лучшим игроком турнира, а его соотечественник из мадридского «Атлетико» Сауль Ньегес стал лучшим бомбардиром соревнования.
Форвард «Барселоны» Лионель Месси в Аргентине сыграл свадьбу с Антонелли Роккуццо.
Инсайдер TSN Боб Маккензи заявил, что нападающий сборной России Евгений Дадонов продолжит карьеру во «Флориде».
Римская «Рома» заплатила 10 миллионов евро за футболиста «Сассуоло» Лоренцо Пеллегрини, а затем весьма креативно при помощи футбольного симулятора FIFA 17 объявила о его переходе.
Нападающий «Барселоны» Кристиан Тельо, которым интересовался «Зенит», перешел в «Бетис».
Бывший полузащитник португальской «Боавишты» бразилец Андерсон Де Карвалью Сантуш подписал двухлетний контракт с «Тосно».
FIFA назвала имена арбитров на финал и матч за третье место Кубка конфедераций.
Московский «Спартак» лишился спонсора из-за американских санкций.
Александр Бубнов заявил, что у сборной Чили больше шансов на победу в Кубке конфедераций, чем у команды Германии.
Видео дня: Марадона танцует с цыганами на торжественном ужине «Советского спорта»
Цитата дня: «Год скучал по шуткам братьев Березуцких», - Никита Чернов, защитник ЦСКА, вернувшийся из аренды.
Блог дня: Микеланджело от футбола. Голы, передачи, проходы Марадоны
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