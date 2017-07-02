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Фернандо Кавенаги провел прощальный матч

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На домашнем стадионе «Ривер Плейт» состоялся прощальный матч нападающего Фернандо Кавенаги.

В этом матче приняли участие знаменитые игроки «Ривер Плейт», в том числе бывший полузащитник «Рубина» Алехандро Домингес, а также Пабло Аймар, Ариэль Ортега, Хавьер Савиола, Энцо Франческоли, Мартин Демикелис и другие. Два мяча забил нынешний главный тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо. Один мяч на счету самого Кавенаги.

Отметим, что игру посетили около 60 тысяч зрителей. 

Кавенаги выступал за такие клубы как «Ривер Плейт», «Спартак», «Бордо», «Мальорка», «Интернасьонал», «Вильярреал», «АПОЭЛ». За российский клуб нападающий играл с 2004 по 2007 годы, забив в 51 матче 12 голов.

За сборную Аргентины футболист провел четыре матча.

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