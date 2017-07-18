Олег Терехин: Считаю, что «Спартак» не задал «Динамо» никаких серьезных загадок

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин поделился впечатлениями от московского дерби.

- Игра «Динамо» оставила хорошее впечатление. Да, «Спартак» в первом тайме забил два мяча, но второй - из вне игры. И неплохих подходов к воротам у «Динамо», считаю, было все же больше. Были проблемы с завершением атак, но подходы-то были. Игроки - молодцы, и если бы они забили первыми, то, возможно, все сложилось по-другому. Динамовцы, тем не менее, после двух пропущенных мячей рук не опустили, играли спокойно, в свой футбол. Считаю, что «Спартак» не задал «Динамо» никаких серьезных загадок, - передает слова Терехина «Р-Спорт».

В следующем туре 23 июля «Спартак» на выезде встретится с «Уфой». В тот же день «Динамо» сыграет с «Уралом».