Олег Терехин: Считаю, что «Спартак» не задал «Динамо» никаких серьезных загадок
Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин поделился впечатлениями от московского дерби.
- Игра «Динамо» оставила хорошее впечатление. Да, «Спартак» в первом тайме забил два мяча, но второй - из вне игры. И неплохих подходов к воротам у «Динамо», считаю, было все же больше. Были проблемы с завершением атак, но подходы-то были. Игроки - молодцы, и если бы они забили первыми, то, возможно, все сложилось по-другому. Динамовцы, тем не менее, после двух пропущенных мячей рук не опустили, играли спокойно, в свой футбол. Считаю, что «Спартак» не задал «Динамо» никаких серьезных загадок, - передает слова Терехина «Р-Спорт».
В следующем туре 23 июля «Спартак» на выезде встретится с «Уфой». В тот же день «Динамо» сыграет с «Уралом».
Матч
Голы
Промес 29 (0:1). Адриано 32 (0:2). Панченко 53 (1:2). Ташаев 90 (2:2).
Состав
Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Зотов, Сапета (Соу, 46), Ионов, Катрич (Ташаев, 65), Панченко, Бечирай (Вандерсон, 73)
Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш (Тимофеев, 89), Адриано (Попов, 65)
Предупреждения:
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция