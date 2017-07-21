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Евгений Малкин стал обладателем «Харламов Трофи»-2017

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин завоевал «Харламов Трофи», став лучшим российским хоккеистом мира.

Напомним, что «Харламов Трофи» – акция, которую «Советский спорт» учредил в 2002 году. Путем голосования выбирается лучший российский хоккеист мира.

Обладателями приза становились Сергей Федоров (2003), Илья Ковальчук (2004), Александр Овечкин (2006-2010, 2014-2015), Павел Дацюк (2011, 2013), Евгений Малкин (2012), Артемий Панарин (2016).

На этот раз в голосовании приняли участие 65 экспертов – выборщики Зала славы, легенды хоккея, генеральные менеджеры, пишущая и телевизионная пресса.

Евгений Малкин заработал невероятные 154 балла, оторвавшись от Сергея Мозякина (66), Сергея Бобровского (64), Никиты Кучерова (29), Артемия Панарина (19), Андрея Василевского (11) и остальных игроков. Отрыв от второго места составил 88 баллов – такого в истории голосования не было никогда!

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