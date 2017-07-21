Евгений Малкин стал обладателем «Харламов Трофи»-2017

«Харламов Трофи-2017»: кто за кого голосовал (ТВ)

«Харламов Трофи-2017»: кто за кого голосовал (ТВ)

«Харламов Трофи-2017»: кто за кого голосовал (акулы пера)

«Харламов Трофи-2017»: кто за кого голосовал (акулы пера)

«Харламов Трофи-2017»: кто за кого голосовал (руководители)

«Харламов Трофи-2017»: кто за кого голосовал (руководители)

«Харламов Трофи-2017»: кто за кого голосовал (легенды)

«Харламов Трофи-2017»: кто за кого голосовал (легенды)

«Харламов Трофи-2017»: кто за кого голосовал (выборщики)

«Харламов Трофи-2017»: кто за кого голосовал (выборщики)

Председатель Центральной избирательной комиссии «Харламов Трофи» рассказывает, как проходило голосование, и почему победил Малкин.

Малкин – лучший российский хоккеист мира! Лауреат «Харламов Трофи»-2017 Председатель Центральной избирательной комиссии «Харламов Трофи» рассказывает, как проходило голосование, и почему победил Малкин.

Как стало известно обозревателю «Советского спорта», российские болельщики получат доступ к Кубку Стэнли на мероприятии в Москве.

Кубок Стэнли будет выставлен 27 июля в Москве

Кубок Стэнли будет выставлен 27 июля в Москве Как стало известно обозревателю «Советского спорта», российские болельщики получат доступ к Кубку Стэнли на мероприятии в Москве.

Малкин, Бобровский или Мозякин? А может, Панарин или Кучеров? Эти хоккеисты вошли в пятерку лучших в голосовании «Харламов Трофи».

Завтра «Советский спорт» объявит обладателя «Харламов Трофи» Малкин, Бобровский или Мозякин? А может, Панарин или Кучеров? Эти хоккеисты вошли в пятерку лучших в голосовании «Харламов Трофи».

«Советский спорт» начинает подводить итоги голосования по акции «Харламов Трофи», в которой определяется лучший хоккеист страны.

В народном голосовании «Харламов Трофи» лидирует Сергей Бобровский «Советский спорт» начинает подводить итоги голосования по акции «Харламов Трофи», в которой определяется лучший хоккеист страны.

«Советский спорт» начинает подводить итоги голосования по акции «Харламов Трофи», в которой определяется лучший хоккеист страны.

Василевский набрал 11 баллов в голосовании «Харламов Трофи» «Советский спорт» начинает подводить итоги голосования по акции «Харламов Трофи», в которой определяется лучший хоккеист страны.

«Советский спорт» начинает подводить итоги голосования по акции «Харламов Трофи», в которой определяется лучший хоккеист страны.

Объявлены имена пяти претендентов на «Харламов Трофи» «Советский спорт» начинает подводить итоги голосования по акции «Харламов Трофи», в которой определяется лучший хоккеист страны.

«Советский спорт» начинает подводить итоги голосования по акции «Харламов Трофи», в которой определяется лучший хоккеист страны.

Овечкин набрал только 3 очка в голосовании «Харламов Трофи»

Овечкин набрал только 3 очка в голосовании «Харламов Трофи» «Советский спорт» начинает подводить итоги голосования по акции «Харламов Трофи», в которой определяется лучший хоккеист страны.

«Советский спорт» называет имена пяти игроков, которые номинированы на «Харламов Трофи» – титул лучшего российского хоккеиста сезона.

Кто лучший хоккеист России? Объявляем пятерку номинантов на «Харламов Трофи»

Кто лучший хоккеист России? Объявляем пятерку номинантов на «Харламов Трофи» «Советский спорт» называет имена пяти игроков, которые номинированы на «Харламов Трофи» – титул лучшего российского хоккеиста сезона.

Президент спортивно-развлекательного квартала «Парк легенд» Алексей Касатонов рассказал, что Кубок Стэнли может быть выставлен на обозрение в столичном Музее хоккея.

Алексей Касатонов: Постараемся показать болельщикам Кубок Стэнли Президент спортивно-развлекательного квартала «Парк легенд» Алексей Касатонов рассказал, что Кубок Стэнли может быть выставлен на обозрение в столичном Музее хоккея.

Президент «Парка Легенд», двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов – о самом ярком новичке минувшего сезона.

Алексей Касатонов: Если бы на церемонии «Харламов Трофи» определяли лучшего новичка, все проголосовали бы за Капризова

Алексей Касатонов: Если бы на церемонии «Харламов Трофи» определяли лучшего новичка, все проголосовали бы за Капризова Президент «Парка Легенд», двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов – о самом ярком новичке минувшего сезона.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин и тренер команды Сергей Гончар привезут Кубок Стэнли в Москву в июле. Об этом ТАСС сообщил агент Малкина и Гончара Геннадий Ушаков.

Малкин и Гончар привезут Кубок Стэнли в Москву

Малкин и Гончар привезут Кубок Стэнли в Москву Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин и тренер команды Сергей Гончар привезут Кубок Стэнли в Москву в июле. Об этом ТАСС сообщил агент Малкина и Гончара Геннадий Ушаков.

Марк-Андре Флери: Не буду прощаться с Кросби и Малкиным

Марк-Андре Флери: Не буду прощаться с Кросби и Малкиным Голкипер «Питтсбурга» Марк-Андре Флери прокомментировал свой возможный уход из клуба.

Мэр Нэшвилла Меган Бэрри на пресс-конференции по случаю завершения сезона «Предаторз» надела игровой свитер «Питтсбурга» с 71-м номером и фамилией Малкин.

Мэр Нэшвилла надела свитер Малкина, проиграв пари мэру Питтсбурга (видео) Мэр Нэшвилла Меган Бэрри на пресс-конференции по случаю завершения сезона «Предаторз» надела игровой свитер «Питтсбурга» с 71-м номером и фамилией Малкин.

«Советский спорт» вспоминает забавные истории со Святым Граалем – так за океаном называют Кубок Стэнли.

Сварит ли Малкин пельмени в Кубке Стэнли?

Сварит ли Малкин пельмени в Кубке Стэнли? «Советский спорт» вспоминает забавные истории со Святым Граалем – так за океаном называют Кубок Стэнли.