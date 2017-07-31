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Борис Михайлов: У ЦСКА пять пятерок. Разве это плохо?

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о длинной скамейке красно-синих.

- Сейчас у тренеров широкий выбор исполнителей. А в декабре прежний наставник команды жаловался, что некому играть. Пришлось Плэтта за большие деньги выкупать из шведского клуба. Мне понравились звенья Шалунова, Светлакова и канадское сочетание Плэтт - Григоренко - Скотт. Во втором матче вышла тройка Петров - Попов - Бурдасов  и тоже смотрелось. В свою силу сыграли Основин с партнерами. А есть еще сборники Телегин - Андронов - Ничушкин. Выбор богатый, конкуренция серьезная, но здоровая. Разве это плохо?   

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