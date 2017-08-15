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Андрей Алтыбармакян: В «СКА-Неве» собраны игроки уровня КХЛ

Евгений Нарижный
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий «СКА-Невы» Андрей Алтыбармакян поделился мнением о победе над «Северсталью» (3:0) в матче Турнира имени Пучкова.

– Вы обыграли команду КХЛ, как считаете, это означает, что в «СКА-Неве» собраны игроки уровня этой лиги?
– Думаю, да. В «СКА-Неве» очень хороший подбор игроков, с каждой командой КХЛ бьемся. Смотрел, как ребята с «Ладой» играли, где-то не повезло. У нас сильная команда, и подбор игроков у нас очень хороший.

– Как в целом оцените предсезонную подготовку?
– Подготовка тяжелая, но это надо пройти, вытерпеть и быть готовым к сезону.

– Общались с Олегом Знарком? Он видит вас в основе?
– Нет, не было такого общения. Думаю, пока рано общаться. Готовимся в штатном режиме, а там посмотрим, что будет.

– Сезон начинаете в «СКА-Неве»?
– Еще ничего не объявляли, - передает слова Алтыбармакяна корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «СКА-Нева» обыграла «Северсталь» со счетом 3:0. У армейцев отличились Данила Квартальнов, Денис Кондратьев и Андрей Алтыбармакян.

Турнир проходит в Петербурге с 14 по 17 августа. В нем принимают участие СКА, «СКА-Нева», сборная Канады, «Сочи», «Северсталь» и «Йокерит».

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