Макгрегор не попал в бейсбольную ловушку при исполнении символического удара в матче (видео)

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор провалил символическую подачу в бейсбольном матче «MLB «Чикаго Кабс» — «Миннесота Твинс».

Перед началом встречи Макгрегору дали исполнить символическую подачу, но брошенный ирландцем мяч ушел далеко в сторону, - передает «МК-Спорт» со ссылкой на Twitter.

Напомним, что Макрегор в своем последнем поединке 11 июля уступил Дастину Порье в первом раунде. После того боя ирландец получил травму перелома ноги и в настоящее время восстанавливается от полученных повреждений. На счету Макгрегора 28 боев в ММА и 22 победы.

Conor McGregor with the first pitch today at the Cubs game pic.twitter.com/M6HAWl4lpZ