Время демократичного крикета!

В настоящее время все спортивные мероприятия в рамках крикета носят любительский формат. О сегодняшнем месте крикета в нашей стране и о возможном его развитии мы говорим с заслуженным тренером России, президентом ОФСО «Крикет России» Сергеем Третяком.

- Крикет в России имеет непростую судьбу, фактически представляет собой вид спорта, совершенно незнакомый обычному россиянину. Что делается для его популяризации?

- В феврале текущего года крикет зарегистрировали как вид спорта, а 27 марта 2020 года общероссийская физкультурно–спортивная организация «Крикет России» прошла регистрацию в Минюсте. У нас сейчас очень много планов, хотя известная ситуация с коронавирусом временно притормозила осуществление ряда намеченных событий.

С момента окончания изоляции мы смогли провести турниры в пяти различных регионах. Где-то состязалось 10 команд, а где-то - уже 12 команд. Специфика заключается в том, что игроки – это студенты из Индии, Бангладеша, Пакистана. Команда, состоящая на 80 процентов из российских игроков, представлена сейчас здесь, на турнире в Москве. В турнире приняли участие шесть команд, из Москвы, Санкт-Петербурга и регионов. Турнир полностью бесплатный для игроков и зрителей, такого в России раньше не было, команды-участники должны были платить. Это объяснялось арендой поля, вознаграждением судей, да даже предоставлением питьевой воды и музыкальным сопровождением. Сейчас проведение турнира финансирует ОФСО «Крикет России».

Пока мы находимся в первой группе перечня видов спорта РФ, это фактически ничто, но после окончания турнира у нас есть основание подать документы для перехода во вторую группу, так как условие Минспорта, по которому должны сыграть 6 команд, соблюдено.

Переход во вторую группу дает право преподавать наш вид спорта в школах. Кроме этого, у нас есть ряд договоренностей с институтами, где под крикет выделена программа подготовки судей и тренеров нашего вида спорта, то есть, чтобы были готовые кадры, выходили качественные специалисты. У нас есть возможности и желание развивать крикет в субъектах, где у нас есть свои представители на местах, но без перехода во вторую категорию мы не имеем права это делать.