Время демократичного крикета!

В настоящее время все спортивные мероприятия в рамках крикета носят любительский формат. О сегодняшнем месте крикета в нашей стране и о возможном его развитии мы говорим с заслуженным тренером России, президентом ОФСО «Крикет России» Сергеем Третяком.
- Крикет в России имеет непростую судьбу, фактически представляет собой вид спорта, совершенно незнакомый обычному россиянину. Что делается для его популяризации?
- В феврале текущего года крикет зарегистрировали как вид спорта, а 27 марта 2020 года общероссийская физкультурно–спортивная организация «Крикет России» прошла регистрацию в Минюсте. У нас сейчас очень много планов, хотя известная ситуация с коронавирусом временно притормозила осуществление ряда намеченных событий.
С момента окончания изоляции мы смогли провести турниры в пяти различных регионах. Где-то состязалось 10 команд, а где-то - уже 12 команд. Специфика заключается в том, что игроки – это студенты из Индии, Бангладеша, Пакистана. Команда, состоящая на 80 процентов из российских игроков, представлена сейчас здесь, на турнире в Москве. В турнире приняли участие шесть команд, из Москвы, Санкт-Петербурга и регионов. Турнир полностью бесплатный для игроков и зрителей, такого в России раньше не было, команды-участники должны были платить. Это объяснялось арендой поля, вознаграждением судей, да даже предоставлением питьевой воды и музыкальным сопровождением. Сейчас проведение турнира финансирует ОФСО «Крикет России».
Пока мы находимся в первой группе перечня видов спорта РФ, это фактически ничто, но после окончания турнира у нас есть основание подать документы для перехода во вторую группу, так как условие Минспорта, по которому должны сыграть 6 команд, соблюдено.
Переход во вторую группу дает право преподавать наш вид спорта в школах. Кроме этого, у нас есть ряд договоренностей с институтами, где под крикет выделена программа подготовки судей и тренеров нашего вида спорта, то есть, чтобы были готовые кадры, выходили качественные специалисты. У нас есть возможности и желание развивать крикет в субъектах, где у нас есть свои представители на местах, но без перехода во вторую категорию мы не имеем права это делать.
Для игры в крикет необходимо свое пространство, по сути три с половиной - четыре футбольных поля, такими огромными площадями мы пока не располагаем. Очень надеемся, что в следующем году появится возможность получить землю под крикетное поле. Конечно же, в Москве нереально получить такую огромную территорию, но в ближайшем Подмосковье - в Химках или в Долгопрудном - вполне осуществимо, ведутся переговоры.
- Каким Вы видите будущее крикета в России, допустим, не на отдаленную перспективу, а на ближайшие пять лет?
- В перспективе, у нас стоит строительство многофункционального комплекса. Предполагается, что мы сможем получить 2 гектара земли, использование которого, в первую очередь, будет осуществляться под крикет. Но будут учитываться и региональные особенности. В зависимости от местных потребностей этот многофункциональный спортивный комплекс будет задействован также под футбол или хоккей. Мы планируем, что дети смогут заниматься бесплатно с 9 часов утра до 14.00, остальное время занятий должно будет оплачиваться, что даст возможность содержать сам комплекс и местную команду.
6 сентября состоялся кубок России по крикету, какие еще мероприятия запланированы до конца года?
- Крикет зависит напрямую от погодных условий, дальнейшие встречи будут проводиться в спортивных залах, в формате мини-турниров. В плохую дождливую погоду играть совершенно нельзя, мяч кожаный, моментально промокает, становится тяжелым и непригодным, могут возникать тяжелые травмы, ранения, тем более, что хороший игрок бросает со скоростью 80 км/ч, у некоторых бросок может достигать 140 км/ч. К примеру, в бейсболе применяются специальные ловушки для мяча, в крикете ловят голыми руками, поэтому могут быть серьезные ранения. Если начинаются осадки, игру всегда останавливают. Кроме этого, при температуре от 12 градусов и ниже встречи по крикету также не проводятся. Сейчас ведутся переговоры по встрече команд в рамках первого турнира посольств. Будут играть сотрудники посольств, встречи будут проходить каждый месяц. Опять повторюсь, пока все на любительском уровне – до получения второй группы.
- Чем крикет интересен для России, именно как вид спорта? Подходит ли он для менталитета россиян?
- Это очень демократичный вид спорта. Могут играть люди разного возраста и физической подготовки. В играх очень часто принимают участие дети, хотя инвентарь в этом случае используется облегченный: пластиковые биты, мячи, из более легкой текстуры.
Крикет полезен с точки зрения физической нагрузки, задействованы все группы мышц по всему телу, в отличие от того же футбола, где основную нагрузку получают ноги, или от пловцов, где задействованы прежде всего руки. И еще, конечно же, должна работать голова, просчитывать дальнейшие действия, которые предполагают выбор.