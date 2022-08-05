Конкурсы, Хоум-Ран Дерби и Матч всех звёзд: как прошёл бейсбольный праздник на «Русстар арене»

Бейсбольный праздник начался с речи, которую произнёс президент Федерации бейсбола России Дмитрий Киселёв. Он отметил, что главная цель данного мероприятия – почтить память ветеранам бейсбола и тем, кто продолжает вносить вклад в развитие этого вида спорта, а также поспособствовать его популяризации. Среди почётных гостей на мероприятии присутствовали: Георгий Абрамов, заслуженный тренер России, генеральный директор агентства «РУСАДА» Вероника Логинова, которой была вручена грамота за формирование антидопинговой культуры в нашей стране, и другие.

После вступительного слова зрителей ожидала насыщенная конкурсная программа с участием молодёжных команд, участвовавших в Спартакиаде. Команды представляли различные регионы России: Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовскую область, Свердловскую область, Хабаровский край и Приморский край.

Конкурсы были на любой вкус: два спринтерских забега; чеканка бейсбольного мяча битой; конкурс среди питчеров; ещё один конкурс на скорость, в котором юные бейсболисты должны были пять раз раскрутиться с битой и добежать до определённой точки. Победителями стали игроки из Москвы, Ростовской области и Санкт-Петербурга.

«Зашли» конкурсы с участием игроков команд Матча всех звёзд и любительских бейсбольных команд: бросковый конкурс; конкурс по приёму роллингов (или, как выразился один из ведущих – «бейсбольных пенальти»); конкурс среди кэтчеров; «бейсгольф» и один конкурс на скорость. Победителями стали игроки команд «Русстар» и «Москвич».

После конкурсов состоялось первое в истории российского бейсбола Хоум-Ран Дерби, в котором принимали участие бейсболисты, позже сыгравшие на Матче всех звёзд. Оно состояло из трёх раундов. За две минуты нужно было выбить как можно больше хоум-ранов. Соревнование было динамичным и интересным. Победителем стал игрок команды «Русстар» Джуниор Валиенте – он выбил 11 хоум-ранов.

Заключительной частью программы стал Матч всех звёзд. В нём соревновались команды Андрея Лобанова и Дениса Леонова. Команда Лобанова победила со счётом 5:4.

На мероприятии была очень приятная атмосфера. Зрители поддерживали любимых бейсболистов, гости могли приобрести сувениры на память и вкусно поесть в перерывах между иннингами.