Закарин – в составе «Катюши» на «Тур де Франс»

«Katusha-Alpecin» на своем официальном сайте назвала состав на «Тур де Франс». Гонка пройдет с 6 по 28 июля.

Цвета швейцарской команды будут защищать Ильнур Закарин (Россия), Алекс Даусетт (Великобритания), Йенс Дебюссере (Бельгия), Жозе Гонсалвеш (Португалия), Марко Халлер (Австрия), Нильс Политт, Рик Цабель (оба – Германия) и Мадс Вюрц Шмидт (Дания).

Другие россияне команды – Павел Кочетков, Вячеслав Кузнецов и Дмитрий Страхов – на «Тур де Франс» не выступят.

#TDF2019 The world's biggest cycling race. Here are our eight strong riders for @LeTour 2019! #TeamKatushaAlpecin pic.twitter.com/SVYDtHtOaW