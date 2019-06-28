Закарин – в составе «Катюши» на «Тур де Франс» - Советский спорт
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28 июня 2019 21:50ВелошоссеКоноплев Александр

Закарин – в составе «Катюши» на «Тур де Франс»

Закарин в третий раз выступит на «Тур де Франс».

«Katusha-Alpecin» на своем официальном сайте назвала состав на «Тур де Франс». Гонка пройдет с 6 по 28 июля.

Цвета швейцарской команды будут защищать Ильнур Закарин (Россия), Алекс Даусетт (Великобритания), Йенс Дебюссере (Бельгия), Жозе Гонсалвеш (Португалия), Марко Халлер (Австрия), Нильс Политт, Рик Цабель (оба – Германия) и Мадс Вюрц Шмидт (Дания).

Другие россияне команды – Павел Кочетков, Вячеслав Кузнецов и Дмитрий Страхов – на «Тур де Франс» не выступят.

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