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82-летнего русского чемпиона нашли в заброшенном бараке. Его жестоко обманули аферисты

Знаменитого в прошлом спортсмена фактически взяли в плен.
82-летнего русского чемпиона нашли в заброшенном бараке. Его жестоко обманули аферисты
26 июля 2023 11:01
автор: Сергей Чиков
автор фото: РИА Новости

Валерий Хитров был одним из самых выдающихся велосипедистов своего времени. Тульский спортсмен выиграл пять всесоюзных первенств и даже принял участие в Олимпиаде-1964, прославившись на всю страну. Однако для достойной старости этих громких успехов оказалось мало…

В 82 года бывший велогонщик стал жертвой мошенников. У Хитрова нагло отобрали квартиру, заставив жить в нечеловеческих условиях. Помогать заслуженному чемпиону не стали даже в полиции.

Связь с чёрными риелторами

Риелторы вышли на связь с пожилым Хитровым в 2015 году. Мошенники предложили ему заключить договор пожизненной ренты в обмен на квартиру в Туле. Доверчивый пенсионер подписал бумагу и тут же был выселен из своего дома согласно документам, лишь на время «ремонта». Через некоторое время близкие заметили исчезновение Валерия и написали заявление в полицию.

Через несколько недель бывшего велосипедиста нашли. Родственники и товарищи из местной федерации велоспорта были в шоке от условий, в которых всё это время жил Хитров. Пенсионера выселили в жуткий барак в городе Советск. Дом с виду напоминал заброшенный и для проживания уже явно предназначен не был: окна в нем были заколочены, а полы проваливались.

— Трёхкомнатная квартира, все комнаты пустые — ни мебели, ничего нет. Только в одной комнате стоит тахта или диван такой промятый. Сидит он на этой тахте, перед ним стол, на столе грязная миска с какой-то засохшей кашей и кружка из-под чая, тоже чёрная вся. Увидел он меня — даже прослезился: как ты меня нашёл? — рассказывал другой бывший велогонщик Эдуард Гусев.

«Квартиры он лишился навсегда»

Как только история стала достоянием общественности, журналисты и добрые люди во главе с велогонщиком Эдуардом Гусевым попытались спасти обманутого ветерана. Однако сделать это оказалось непросто. Выяснилось, что Хитрова держат чуть ли в плену: за ним в бараке присматривает «сосед», который не пускает людей в квартиру, а для того, чтобы пенсионер не сбежал, закрывает двери на ключ.

Первая попытка пробраться внутрь оказалась успешной: журналистам вместе с дежурным участковым удалось попасть в квартиру через окно. Обнаружилось, что, помимо нечеловеческих условий, Валерий живёт впроголодь, а надзиратели дают ему только водку. При этом велосипедист страдал от страшного заболевания асцита, но медицинской помощи ему никто не оказывал. Негодяи просто продолжали накачивать пенсионера алкоголем.

Спустя некоторое время особо упорные корреспонденты вновь забрались в квартиру, чтобы спасти Хитрова, но на этот раз их остановил хозяин дома. Тем не менее журналисты смогли узнать новые подробности о жизни пенсионера. Оказалось, что к тому моменту над ветераном усилили контроль, отобрав все его документы. Пенсию спортсмена также присваивали себе неизвестные люди. Все старые фотоальбомы Валерия и выигранные им медали пропали.

- Сам Валерий весьма неохотно, особенно в присутствии то и дело забегавшего соседа, говорит о своей нынешней жизни. По всей видимости, его хорошо обработали соседи и прочие благодетели. От предложения ехать в больницу также испуганно отказывается. И понимает, что своей городской квартиры он лишился навсегда, рассказывали корреспонденты Myslo.ru.

На протяжении всего разговора надзиратель в грубой форме требовал журналистов покинуть квартиру. Сосед спортсмена пытался доказать, что Хитров снимает у него квартиру, однако на вопрос о том, кто платит за жильё и кто подселил к нему постояльца, тот внятно ответить не мог.

Не увенчались успехом и попытки прессы узнать, что произошло со старой квартирой экс-велосипедиста: новые владельцы жилья тщательно скрываются от посторонних лиц. В полиции заявили, что по делу Хитрова проводится проверка, однако никаких мер, судя по всему, в отношении мошенников до сих пор принято не было.

источник: «Советский спорт»
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