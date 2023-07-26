82-летнего русского чемпиона нашли в заброшенном бараке. Его жестоко обманули аферисты

Валерий Хитров был одним из самых выдающихся велосипедистов своего времени. Тульский спортсмен выиграл пять всесоюзных первенств и даже принял участие в Олимпиаде-1964, прославившись на всю страну. Однако для достойной старости этих громких успехов оказалось мало…

В 82 года бывший велогонщик стал жертвой мошенников. У Хитрова нагло отобрали квартиру, заставив жить в нечеловеческих условиях. Помогать заслуженному чемпиону не стали даже в полиции.

Связь с чёрными риелторами

Риелторы вышли на связь с пожилым Хитровым в 2015 году. Мошенники предложили ему заключить договор пожизненной ренты в обмен на квартиру в Туле. Доверчивый пенсионер подписал бумагу и тут же был выселен из своего дома — согласно документам, лишь на время «ремонта». Через некоторое время близкие заметили исчезновение Валерия и написали заявление в полицию.

Через несколько недель бывшего велосипедиста нашли. Родственники и товарищи из местной федерации велоспорта были в шоке от условий, в которых всё это время жил Хитров. Пенсионера выселили в жуткий барак в городе Советск. Дом с виду напоминал заброшенный и для проживания уже явно предназначен не был: окна в нем были заколочены, а полы проваливались.

— Трёхкомнатная квартира, все комнаты пустые — ни мебели, ничего нет. Только в одной комнате стоит тахта или диван такой промятый. Сидит он на этой тахте, перед ним стол, на столе грязная миска с какой-то засохшей кашей и кружка из-под чая, тоже чёрная вся. Увидел он меня — даже прослезился: как ты меня нашёл? — рассказывал другой бывший велогонщик Эдуард Гусев.

«Квартиры он лишился навсегда»

Как только история стала достоянием общественности, журналисты и добрые люди во главе с велогонщиком Эдуардом Гусевым попытались спасти обманутого ветерана. Однако сделать это оказалось непросто. Выяснилось, что Хитрова держат чуть ли в плену: за ним в бараке присматривает «сосед», который не пускает людей в квартиру, а для того, чтобы пенсионер не сбежал, закрывает двери на ключ.

Первая попытка пробраться внутрь оказалась успешной: журналистам вместе с дежурным участковым удалось попасть в квартиру через окно. Обнаружилось, что, помимо нечеловеческих условий, Валерий живёт впроголодь, а надзиратели дают ему только водку. При этом велосипедист страдал от страшного заболевания — асцита, но медицинской помощи ему никто не оказывал. Негодяи просто продолжали накачивать пенсионера алкоголем.

Спустя некоторое время особо упорные корреспонденты вновь забрались в квартиру, чтобы спасти Хитрова, но на этот раз их остановил хозяин дома. Тем не менее журналисты смогли узнать новые подробности о жизни пенсионера. Оказалось, что к тому моменту над ветераном усилили контроль, отобрав все его документы. Пенсию спортсмена также присваивали себе неизвестные люди. Все старые фотоальбомы Валерия и выигранные им медали — пропали.

- Сам Валерий весьма неохотно, особенно в присутствии то и дело забегавшего соседа, говорит о своей нынешней жизни. По всей видимости, его хорошо обработали соседи и прочие благодетели. От предложения ехать в больницу также испуганно отказывается. И понимает, что своей городской квартиры он лишился навсегда, — рассказывали корреспонденты Myslo.ru.

На протяжении всего разговора надзиратель в грубой форме требовал журналистов покинуть квартиру. Сосед спортсмена пытался доказать, что Хитров снимает у него квартиру, однако на вопрос о том, кто платит за жильё и кто подселил к нему постояльца, тот внятно ответить не мог.

Не увенчались успехом и попытки прессы узнать, что произошло со старой квартирой экс-велосипедиста: новые владельцы жилья тщательно скрываются от посторонних лиц. В полиции заявили, что по делу Хитрова проводится проверка, однако никаких мер, судя по всему, в отношении мошенников до сих пор принято не было.