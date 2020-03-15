Соревнования по велоспорту приостановлены Пока данная мера будет действовать до третьего апреля из-за распространения эпидемии коронавируса по планете.

Международный союз велосипедистов приостановил все соревнования под своей эгидой.

Пресс-служба UCI сообщает, что замораживаются все рейтинги спортсменов и федераций. Будут на неопределенный срок отменены квалификационные турниры на Олимпиаду-2020. Которые еще не были проведены. Сроки проведения соревнований станут известны позже.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и многих чемпионатов в Европе в последнее время проходят без зрителей. Первенства и турниры в различных видах спорта приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.